Canciller alemana sufre problemas de salud por ALTAS TEMPERATURAS en Berlín

La Canciller alemana Angela Merkel sufrió temblores en las manos durante varios minutos durante una ceremonia oficial al que asistió en Berlín, debido a las altas temperaturas.

El termómetro superaba los 30 grados Celsius, por lo que la canciller fue víctima de malestar en el cuero cuando asistía al lado del presidente ucraniano a un desfile militar en la cancillería de la capital alemana.

Довели человека: Ангелу Меркель в буквальном смысле колотит на встрече с Зеленским pic.twitter.com/qgZSsd19dM — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 de junio de 2019

Fue durante los himnos alemán y ucraniano que la canciller con los brazos levemente tendidos hacia adelante intentó atenuar los temblores que presentó en las manos.

“Estoy bien, me he bebido al menos tres vasos de agua, que parece que me faltaban, ahora me siento de nuevo bien”, señaló la canciller al ser cuestionado sobre lo ocurrido en el acto.

La Canciller alemana atribuyó así a un supuesto problema de deshidratación el temblor que sufrió en las manos.

VIDEO Germany Chancellor Merkel has unexplained spasm pic.twitter.com/GhpMxJLjpE — NJ (@9Joe9) 18 de junio de 2019

Por redes sociales circula un video en donde se puede apreciar a la canciller bajo el sol, con signos de debilidad física y sujetándose repetidamente las manos para tratar de calmar el temblor, durante aproximadamente medio minuto, mientras sonaba el himno alemán.