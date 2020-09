Cáncer de ovario: Síntomas sutiles que podrías pasar por alto

Síntomas sutiles del cáncer de ovarios. Foto:Ser Padres

El cáncer de ovario tiene la reputación de ser una enfermedad que crece de manera imperceptible y muestra pocos síntomas en las mujeres hasta que alcanza una etapa avanzada y mortal.

Schink, jefe de la división de oncología ginecológica de los Centros de Tratamiento del Cáncer de América explicó que los síntomas comunes no son específicos, lo que significa que los médicos o los pacientes a menudo los atribuyen a otros problemas.

Por eso es importante que las personas con ovarios, especialmente aquellas con factores de riesgo de cáncer de ovario, aprendan y se mantengan alerta a las señales de advertencia de la enfermedad.

Síntomas del cáncer de ovario

Estos son los síntomas potenciales a los que debe prestar atención y cuándo ver a un médico si los nota.

Según la Sociedad Estadounidense del Cáncer (ACS),los síntomas más comunes del cáncer de ovario son un aumento del tamaño del abdomen, dolor, cambios urinarios (como sentir la necesidad de orinar con frecuencia o con mayor urgencia) y dificultad para comer o sentirse lleno rápidamente.

Aumento del tamaño abdominal

Uno de los síntomas más importantes es un aumento del tamaño abdominal que se produce rápidamente. Algunas personas también describen la hinchazón como un síntoma.

Dolor persistente

El dolor persistente e inexplicable puede ser un síntoma de muchos cánceres. El cáncer de ovario puede causar dolor en el abdomen.

Frecuencia al orinar

La frecuencia urinaria (tener que orinar con más frecuencia de lo normal) o la urgencia (siempre sentir la necesidad de orinar) también pueden indicar la enfermedad.

Pérdida de apetito

La pérdida del apetito o la sensación de saciedad después de comer solo una pequeña cantidad de alimentos, también llamada saciedad temprana, puede ser un síntoma, aunque Schink dijo que esto es a menudo un signo de cáncer de ovario bastante avanzado.

Todos pueden ser causados por otras afecciones no cancerosas, y esas son una explicación más probable que el cáncer. Sin embargo, puede haber motivo de preocupación si los síntomas ocurren de manera persistente o son graves y marcadamente diferentes del estado normal de una persona.

Otros síntomas del cáncer de ovario

Otros posibles signos incluyen fatiga, estreñimiento, cambios en su período o dolor durante las relaciones sexuales.

La ACS también enumera la fatiga, el estreñimiento, el malestar estomacal, el dolor de espalda y el dolor durante las relaciones sexuales como otros síntomas potenciales del cáncer de ovario. La pérdida de peso inexplicable, particularmente con los otros síntomas, es otra pista.

También es posible que el cáncer de ovario cause cambios en los períodos. Pero Schink dijo que no es una señal común porque la mayoría de las personas que padecen cáncer de ovario son peri o posmenopáusicas y ya han dejado de menstruar con regularidad. Incluso en mujeres premenopáusicas, es posible que el cáncer de ovario no detenga los períodos.

La mayoría de los problemas abdominales relacionados con enfermedades virales aparecen y desaparecen en menos de una semana. Por eso, cuando las cosas persisten durante dos semanas, es hora de ver a su médico.

La gente debe estar consciente de que están surgiendo nuevos tratamientos rápidamente y la supervivencia continúa mejorando. Cada año mejora y tenemos nuevas opciones de tratamiento. No es una sentencia de muerte. Se está convirtiendo en un cáncer cada vez más manejable.