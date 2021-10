Cancelan la eutanasia de Martha Sepúlveda en Colombia

Martha Sepúlveda, la mujer que mañana iba a ser la primera en Colombia en tener acceso a la muerte asistida sin una enfermedad terminal, recibió la noticia de que su eutanasia fue cancelada por no cumplir con los requisitos.

El Comité Científico Interdisciplinario para el Derecho a Morir con Dignidad del Instituto del Dolor de Colombia (Indocol) volvió a revisar la solicitud y los argumentos por los que Sepúlveda, de 51 años, decidió que quería morir. Y cambiaron de opinión.

“Se define que no se cumple con el criterio de terminalidad como se había considerado en el primer comité”, explicó el comité en un comunicado, y agregó que la decisión fue tomada por medio de una votación unánime.

La eutanasia de Martha Sepúlveda

Martha estaba segura y feliz de haber recurrido a la eutanasia.

La solicitante argumentó que quería someterse a la eutanasia para acabar con los dolores que le provoca una esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad incurable que afecta las neuronas y provoca un grave debilitamiento muscular.

“Con una esclerosis lateral en el estado que la tengo, lo mejor que me puede pasar es que me vaya a descansar”, contó Martha a BBC Mundo. Ella se considera una ferviente católica y aseguró que era Dios quien “no me quiere ver sufrir”.

Sin embargo, los expertos del Instituto Colombiano del Dolor se reunieron el 8 de octubre y decidieron que “al contar con un concepto actualizado del estado de salud y la evolución de la paciente, se define que no se cumple con el criterio de terminalidad como se había considerado en el primer comité”.

Muerte asistida en Colombia

Martha resultó elegible a la eutanasia gracias a una modificación en la ley en julio.

El procedimiento estaba programado para este domingo 10 de octubre, gracias a que Colombia despenalizó la eutanasia en 1997, en 2015 se convirtió en ley y en julio la Corte Institucional la extendió a personas con “un intenso sufrimiento físico o psíquico” debido a enfermedades incurables.

La solicitante tenía el apoyo de su familia, e incluso su hijo declaró que, si bien fue difícil ver a su madre tomar la decisión, comprendía las razones que la llevaron a hacerlo: le esperaban tres años más de las duras pruebas que la enfermedad le imponía todos los días.

La Iglesia católica había pedido a Martha Sepúlveda que renunciara a morir porque “la muerte no puede ser la respuesta al dolor y al sufrimiento en ningún caso. La muerte propiciada mediante el suicidio asistido o la eutanasia no resulta compatible con nuestra interpretación de la dignidad de la vida humana”, expresó el presidente de la Comisión Episcopal de Promoción y Defensa de la Vida, Francisco Antonio Ceballos.

