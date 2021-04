Canal de Suez vuelve a la normalidad tras casi 2 semanas del bloque del Ever Given

Pese a que el Ever Given, el enorme buque portacontenedores que se atascó en el Canal de Suez y cortó el tráfico en la vital vía fluvial fue liberado tras casi una semana, el tráfico volvió a la normalidad hasta dos semanas después, debido a que las autoridades aún investigaban las causas que provocaron el encallamiento.

La Autoridad del Canal de Suez (SCA), informó este sábado que todos los “buques en espera” desde el encallamiento del “Ever Given”, inmenso portacontenedores que había quedado atascado el pasado 23 de marzo, ya cruzaron esta estratégica vía acuática.

El número de buques que esperan para transitar bajó drásticamente a 206 el viernes, dijo la compañía, comparado con más de 300 a principios de la semana. A través de un comunicado, las autoridades indicaron que el “almirante Osama Rabie, presidente de la SCA, anunció el sábado que todos los buques en espera (…) atravesaron”.

¿Qué pasó en el Canal de Suez con el Ever Given?

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, el gigantesco buque, qué pesa más de 220 mil toneladas conocido como “Ever Given”, quedó encallado en el Canal de Suez el pasado 23 de marzo durante una tormenta de arena y desde ese momento, el paso quedó completamente bloqueado impidiendo la navegación de cientos de barcos.

Seis días después, el 29 de marzo, el buque de 59 metros de ancho y 60 de largo fue reflotado con la ayuda de una eslora de más de 400 metros. Una foto satelital publicada por la firma Leth Agencies, dejó ver que la popa de la embarcación fue removida ligeramente. Una semana después, el paso por el Canal de Suez está completamente libre.

Las causas exacta del encallamiento del Ever Given sigue siendo un misterio, sin embargo, la semana pasada representantes de la firma aseguraron que un error humano o técnico puede haber jugado un papel en el desvío del barco de su curso.

¿Qué es el canal de Suez?

El canal de Suez, situado en Egipto, es la unión navegable entre el mar Mediterráneo con el mar rojo (golfo de Suez). Este canal se convirtió a la región del Sinaí en una nueva península construyendo la frontera entre los continentes de África y Asia. Tiene una longitud de 163 kilómetros entre el Puerto Saíd, en ribera mediterránea y Suez, en la costa del mar Rojo.

El canal de Suez permite acortar la ruta del comercio marítimo entre Europa y el sur de Asia, pues evita tener que rodear el continente africano. Desde su construcción, hace más de 150 años, jamás había sido testigo de un encallamiento tan atroz como el del buque 'Ever Given'.

Pero años atrás, esta transitada vía marítima que conecta a oriente y occidente presenció situaciones mucho más graves como la guerra del Yom Kippur en 1973, la guerra de los Seis Días en 1967, así como la Crisis del Sinaí en 1956.

¿Quién controla el canal de Suez?

En la actualidad, el canal de Suez, punto de conexión entre los mercados asiáticos y europeos, se ha visto inmerso en las nuevas dinámicas geopolíticas y económicas de distintas potencias que buscan controlar las puertas del Mediterráneo. Esta vía marítima permaneció en un principio bajo el control franco-egipcio. Sin embargo, en 1875, Reino Unido se convirtió en el mayor accionista como pago de deudas contrarias por países como Egipto y el Imperio otomano.

En 1936, Reino Unido y Egipto firmaron el acuerdo anglo-egipcio, que otorgaba la independencia de facto al país árabe. Tras una larga guerra de 50 años y pese a sufrir una nueva derrota militar, Egipto negoció con Israel la recuperación del Sinaí, lo que permitió la reapertura del canal en 1975.

Actualmente, la propietaria de este canal es la firma japonesa Shoei Kisen, la cual tuvo que enfrentar una fuerte crisis tras el cierre del pasó por el encallamiento del Ever Given.

Historia del Canal de Suez

Inaugurado en 1869, el Canal de Suez atrajo el interés británico. La Corona compró las acciones que correspondían a la parte de un Egipto endeudado. Pero en 1882, el Imperio Británico ocupó todo Egipto en su campaña colonizadora por África y se hizo al atajo marítimo para los viajes entre su mayor colonia, la India británica, y Londres, según cita France 24.

El 26 de julio de 1956 el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser decidió nacionalizar el canal con el objetivo de facilitar la financiación de la construcción de la presa de Asuán y, como respuesta a la negativa de Estados Unidos y Reino Unido a financiar dicha obra.

A principios de 1957, tras la intervención de la ONU, se completó la retirada de las potencias europeas e Israel. El canal se reabrió en el mismo año. Desde entonces, fue administrado por Nasser hasta un nuevo bloqueo en 1967, debido a las hostilidades entre Egipto e Israel en la guerra de los Seis Días.

¿Qué tan importante es el Canal de Suez?

El canal de Suez ha sido una de las vías de agua más importantes del mundo. El portal entre el Oriente y Occidente que ha sido controlado por varios países, cuyo uso amenazó con iniciar una guerra y que se convirtió en la base de la economía global.

Su importancia se debe ante todo a su ubicación, es el único lugar que conecta directamente las aguas de Europa con el Mar Arábigo, el Océano Índico y los países de Asia-Pacífico. De no existir, los buques que viajan entre estas partes tendrían que atravesar todo el continente africano, lo que aumentaría los costos y alargaría sustancialmente los tiempos de viaje.

Sumado a su importancia es que no hay alternativas al Suez; si no fuera por el Mar Rojo que se extiende sobre el Cuerno de África y a lo largo de Sudán y Egipto, no habría una vía fluvial artificial que una Europa con Asia-Pacífico. La posición estratégicamente importante del canal significa que por él pasan cerca de 19.000 embarcaciones cada año, según Lloyd’s List, una revista de la industria naviera.

