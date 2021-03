El encallamiento del buque Ever Given en el Canal de Suez no fue a causa de una tormenta de arena como se afirmó en un principio, sino por un error técnico o humano, según afirmó el almirante Usama Rable, director de la Autoridad del canal comercial más importante del mundo.

El almirante Rabie no especificó el motivo que provocó el incidente, pero dijo durante una rueda de prensa que hay otros factores que pudieron causar el caos.

La versión oficial apuntaba a que una tormenta de arena que se registró el martes, día en el que quedó varado el buque, habría causado el encallamiento pero la teoría quedó descartada.

Actualmente hay 321 embarcaciones esperando que se desbloquee en Canal de Suez este sábado 27 de marzo para que lleguen a sus destinos correspondientes.

Operaciones para liberar el Canal de Suez

El encallamiento del buque en el canal de Suez fue por un error humano

Este sábado inició una nueva operación para remolcar el buque Ever Given que quedó encallado en el Canal de Suez luego de una excavación realizada en torno a la proa atorada del barco.

Las autoridades confirmaron a La Verdad Noticias que la operación incluye nueve enormes remolcadoras y dependen de muchos factores, entre ellos la dirección del viento para poder liberar el paso.

Boskalis, una firma holandesa, que es propietaria del equipo de rescate de emergencia que fue contratada para liberar el Canal de Suez, indicó que los esfuerzos podrían demorar algunos días, incluso semanas,

“Esperamos que una combinación de remolques, el dragado de arena en la proa y la marea alta nos permite soltar el barco a principios de la próxima semana”.

Así mismo se indicó a medios locales que en las próximas horas llegará una grúa terrestre para intentar aliviar la carga del barco a través de la descarga de contenedores y así, alivianar el peso del buque.

“Si no logramos soltarlo la semana que viene, tendremos que sacar unos 600 contenedores de la proa para reducir el peso”.

El buque Ever Given quedó encallado el pasado martes en el Canal de Suez y desde entonces se han intentado diversas maniobras para liberar el paso del canal comercial más importante del mundo pero hasta ahora no han tenido éxito.

