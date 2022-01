Canadá reporta pico de vacunaciones tras impuesto a quienes se rehúsen en Quebec

Gobierno canadiense reporta pico de vacunaciones tras impuesto a quienes se rehúsen en Quebec

Un día después de que Quebec anunciara que penalizaría financieramente a los residentes que no estén vacunados, el ministro de salud de la provincia dijo el miércoles que las citas por primera vez aumentaron en las horas posteriores al anuncio en Canadá.

"¡Es alentador!" El ministro de salud de Quebec, Christian Dube, tuiteó, indicando que las citas de primera dosis del martes fueron las más altas en varios días.

La multa para los no vacunados no se aplicaría a aquellos con una exención médica y no se han anunciado detalles, aunque las autoridades dijeron que la cantidad que se impondrá sería "significativa".

El gobierno de Quebec dice que si bien casi el 90% de los quebequenses elegibles han recibido al menos una dosis de una vacuna contra el COVID-19, los no vacunados siguen siendo una carga para el sistema de salud pública de la provincia.

En una sesión informativa de COVID-19 el miércoles, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo que no opinaría sobre si la sanción financiera de Quebec para los no vacunados era una buena política, y dijo que necesitaba ver más detalles.

El impuesto a los no vacunados impulsó las citas para recibir la primera dosis en Quebec.

Trudeau subrayó que Canadá tiene estrictos mandatos de vacunación para pasajeros de líneas aéreas y trenes, trabajadores federales y lugares de trabajo regulados por el gobierno federal.

"Y para las personas que continúan dudando o eligiendo no vacunarse, están perdiendo privilegios para hacer ciertas cosas, ya sea subirse a un tren o un avión, ya sea viajar internacionalmente, ya sea seguir adelante con un trabajo en el público servicio", dijo Trudeau en una conferencia de prensa el miércoles, reconociendo que existe un debate continuo sobre la mejor manera de incentivar a los no vacunados.

La semana pasada, Quebec, donde vive casi una cuarta parte de todos los canadienses, anunció que los residentes tendrían que vacunarse para comprar alcohol o cannabis.

Se requiere también de una prueba de vacunación para comer en restaurantes, ir al gimnasio o asistir a eventos deportivos.

Exitosa sanción en Canadá

El ministro de Salud de Canadá, Jean-Yves Duclos, agregó que si bien la nueva sanción en Quebec no podría violar las leyes de salud de Canadá, la vacunación es la salida de la pandemia y los mandatos han sido una herramienta útil en Canadá.

"También hemos demostrado a nivel federal que los mandatos de vacunas funcionan, el 99% de los servidores públicos, casi el 99% de los servidores públicos a nivel federal están completamente vacunados o pronto lo estarán", dijo Duclos en una conferencia de prensa en Ottawa.

Los funcionarios de salud pública dicen que la gran mayoría de los pacientes en los hospitales de Quebec siguen sin vacunarse. Las autoridades no han dicho cuántos pacientes hospitalizados con covid no están vacunados.

