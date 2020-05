Canadá reconoce la historia de las enfermeras de color

Durante la pandemia de coronavirus, las enfermeras se encuentran entre los trabajadores de primera línea de la nación. Con los años y hasta el día de hoy, la contribuciones de las enfermeras de color es duras, no reconocidas y poco apreciadas.

Las enfermeras son esenciales en la prestación de atención, las directivas de política y en la configuración del sistema de atención médica. El año 2020 es el año de la enfermera y la partera. Sin embargo, la historia de racismo y segregación de Canadá ha contribuido al racismo residual anti-negro que permanece presente en la enfermería canadiense.

La enfermería, como profesión, se estableció sobre los ideales victorianos de la "verdadera feminidad", incluidas las nociones de dignidad, pureza, moralidad y virtud.

Blancas de gorras blancas y batas blancas

Históricamente, las personas que no cumplían con estos "ideales" no podían practicar enfermería. Se creía que las mujeres negras no poseían estos ideales de "verdadera feminidad" y, a su vez, se les impedía seguir la enfermería como carrera. Muchos de estos prejuicios y estereotipos inconscientes sobre la enfermería todavía se creen hoy, con evidencia que demuestra que la exclusión de las personas de color y las prácticas anti-negras persisten en la enfermería.

Comenzando con la opresión

En Canadá, el primer centro de capacitación en enfermería se abrió en 1874 en Ontario. El primer programa de enfermería de bachillerato comenzó en 1919 en la Universidad de Columbia Británica.

Moviéndose más allá de las fronteras, el relato de Karen Flynn de 2011 sobre la segregación racial en la enfermería canadiense, describe vívidamente las experiencias de las primeras enfermeras de color de Canadá.

Como señala Flynn, a las personas de color no se les permitía asistir a programas de enfermería. En cambio, a las posibles enfermeras de color en Canadá se les dijo que fueran a los Estados Unidos. Las escuelas estadounidenses comenzaron a permitir que la personas de color ingresara en la enfermería en 1870, mientras que Canadá continuó restringiendo las admisiones a la gente de color hasta la década de 1940, otorgando admisión solo después de la presión de grupos y organizaciones de la comunidad.

Ruth Bailey y Gwennyth Barton fueron las primeras enfermeras de color en obtener un diploma de enfermería en Canadá de la Grace Maternity School of Nursing en Halifax, graduándose en 1948, casi tres cuartos de siglo después de la apertura de la primera escuela.

Enfermeras de color en Canadá

En general, las enfermeras de color están ausentes de los puestos de liderazgo y las áreas de práctica especializadas, como los cuidados intensivos y son asignadas en áreas que son físicamente más exigentes y extenuantes. Al mismo tiempo, las personas de color se concentran en puestos de nivel de entrada, roles no especializados o en puestos clínicos sin licencia, como trabajadores de cuidado personal.

Más allá de los desafíos físicos, las enfermeras de color están sujetas a micro agresiones y racismo por parte de pacientes, colegas y superiores.

El género y la clase tienen un impacto sustancial en las enfermeras de color, ya que la profesión de enfermería ha racializado con éxito la discriminación de género y clase. Los hombres que ingresan a enfermería usualmente suben y crecen en liderazgo, salarios más altos y otras ventajas sustanciales.

Es un marcado contraste con las mujeres de color que no encuentran un techo de cristal, sino que chocan contra el muro de concreto del racismo y el sexismo simultáneos; su existencia es invisible, pero sus errores y defectos se amplifican.

El racismo reforzado mediante la educación en enfermería

En 2013, me gradué orgullosamente de un programa de enfermería con más de 10 enfermeras de color que se convertirán pronto. En ese momento, había asientos designados para solicitantes de color calificados, lo que resultó en un aumento del 100 por ciento en la inscripción de estudiantes de color.

Después de la eliminación de estos asientos designados, el programa ahora gradúa muchas menos enfermeras de color cada año. Escucho hallazgos similares de graduados de enfermería en otras universidades. Sin embargo, a pesar de la evidencia sobre la desigualdad entre los nombramientos de los docentes en las universidades, la mayoría de las instituciones canadienses no recopilan ni publican datos desglosados por raza relacionados con la población estudiantil.

Múltiples barreras limitan el acceso a la educación postsecundaria para estudiantes de color. Sin embargo, los problemas dentro de la educación de enfermería van más allá de las admisiones.

Teniendo en cuenta lo que se enseña en la escuela de enfermería, vemos ejemplos crudos de racismo anti-negro incrustados en un plan de estudios que no solo refuerza la invisibilidad de las enfermeras de color, sino que también exacerba las inequidades en salud.

Lo que se enseña carece en gran medida de las contribuciones a la enfermería realizadas por los pioneros negros. Por ejemplo, a las enfermeras no se les enseña acerca de Bernice Redmon, a quien se le negaron las admisiones a los programas de enfermería canadienses, se capacitó en Virginia antes de regresar a Canadá en 1945. Redmon se convirtió en la primera enfermera de color nombrada en la Orden Victoriana de Enfermeras en Canadá.

El plan de estudios de enfermería continúa plagado de contenido colonial, anti-negro, heteronormativo y hegemónico. Durante la mayor parte de la historia de la enfermería, a las aspirantes a enfermeras se les ha enseñado cómo cuidar a pacientes blancos, heterosexuales y binarios de género. Si no es usted, incluso una evaluación de rutina del cabello, la piel o el historial de salud puede suponer un desafío.

El racismo anti-negro en enfermería es perjudicial para las enfermeras de color y para la salud de todos los canadienses, especialmente porque las personas de color sufren altas tasas de enfermedades crónicas, como diabetes, presión arterial alta y enfermedades mentales. Estas inequidades en la salud se ven agravadas por un trasfondo de desconfianza hacia un sistema de atención médica que no cuenta con trabajadores de la salud que se parezcan a usted ni que entiendan sus necesidades de salud, lo que lleva a condiciones mal diagnosticadas o no tratadas.