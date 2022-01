Canadá impondrá impuesto a quienes que se rehúsan a vacunarse contra el COVID-19

Quebec aplicará severas sanciones a quienes no se protegen del SARS-CoV-2.

Canadá está agotando todos los recursos para frenar la ola de contagios a causa del COVID-19 y sus nuevas variantes. Una prueba de ello es que la provincia de Quebec aplicará un nuevo impuesto sanitario a todas aquellas personas que se rehusen a ser vacunados.

En una reciente conferencia de prensa, Francois Legault, actual primer ministro de dicha provincia, señaló que las personas no vacunadas representan una carga financiera. Por tal motivo, su administración se encuentra trabajando en una contribución de salud, la cual será aplicada a quienes no tengan motivos médicos para no haber iniciado su inmunización.

El ministro Francois Legault toma severas medidas para proteger a la región de Quebec.

Asimismo, el funcionario señaló que el 10% de la población no se ha vacunado, lo cual hace enojar a quienes sí lo han hecho. Incluso, aseguró que la mitad de dicho porcentaje se encuentra en terapia intensiva dentro de los hospitales, lo cual pudo haberse evitado si ellos hubieran completado su esquema de vacunación desde un principio.

“El 10% de los quebequenses que aún no ha recibido ninguna dosis de vacuna, no debe dañar al 90% que sí… No está por cuenta de todos los quebequenses pagar por eso”, advirtió el ministro Francois Legault, quien aseguró que el impuesto sería cuantioso. Diversos medios locales aseguran que podrían tratarse de 50 a 100 dólares.

Nuevas medidas para frenar contagios

Los hospitales canadienses lidian con una grave escasez de personal médico, incluso antes de que la variante Omicron llegara al país.

En un desesperado intento por detener la ola de contagios que ha generado la variante Ómicron, Canadá aplicó nuevas restricciones en todo su territorio, incluyendo un toque de queda en Quebec a partir de las 10 de la noche y la prohibición total de reuniones privadas.

Cabe destacar que dicho país se encontraba lidiando con una grave escasez de personal médico, la cual empeoró con la llegada de la variante Ómicron. Incluso, se ha revelado que las instituciones de salud han tenido que cancelar hasta el 80% de las cirugías no urgentes y semi urgentes con el fin de liberar a médicos que ayuden a tratar a los infectados.

El COVID-19 en Canadá

Más de 30 mil canadienses han muerto a causa del SARS-CoV-2.

Según reportes oficiales, mismos que La Verdad Noticias trae para ti, Canadá ha registrado desde el inicio de la pandemia y hasta ahora un total de 2,595,960 contagios y 30,862 mil muertes por COVID-19. Lamentablemente, los jóvenes son las principales víctimas de esta nueva y letal enfermedad.

