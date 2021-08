Cambios que ya viven las mujeres bajo el control talibán tras tomar Afganistán

Desde que los talibanes llegaron a la capital de Afganistán, el miedo se despertó en los ciudadanos, principalmente en las féminas y estos son los cambios que ya viven las mujeres bajo el control talibán.

Y es que el Talibán impone una interpretación radical y restrictiva de la ley islámica que restringe notablemente los derechos de las mujeres, bajo la también llamada ley Sharia o Charía.

Es por ello que las mujeres y niñas son las más vulnerables, por ejemplo, aunque los principales canales de televisión de Afganistán siguen transmitiendo ya hay menos mujeres en la TV tan solo con la llegada del Talibán al poder.

Y aunque el domingo había menos mujeres en los canales de noticias, ToloNews incluyó nuevamente la mañana de este martes a mujeres presentadoras en su noticiero y el director del canal afgano, Miraqa Popal, tuiteó una foto de una presentadora entrevistando a un miembro del equipo médico talibán en vivo.

"Hoy reanudamos nuestra transmisión con presentadoras femeninas", aseguró.

Mientras tanto cambios que ya viven las mujeres bajo el control talibán se ven en la televisión estatal, cuya dirección está en manos del Talibán desde la noche del 15 de agosto, ha estado transmitiendo en gran medida programas religiosos.

Cambios que ya viven las mujeres bajo el control talibán

Los cambios que ya viven las mujeres bajo el control talibán son claros, ya no habrá maquillaje para las mujeres.

Fotos en las redes sociales muestran que los exhibidores con imágenes de mujeres sin velo, con maquillaje y con vestidos de fiesta estaban siendo arrancadas o tapadas con pintura.

Además una partera de Ishkamish, un distrito rural con escasos servicios, en la provincia de Takhar, en la frontera noreste de Afganistán con Tayikistán, dijo:

"Hay muchas restricciones ahora. Cuando salgo, tengo que llevar la burka (el traje que impide ver completamente el cuerpo de la mujer), como me lo ordenan los talibanes, y un hombre me tiene que acompañar", aseguró.

El solo ver caminar a las féminas en las calles es un indicio de los cambios que ya viven las mujeres bajo el control talibán.

La declaración de una joven, tras el control talibán fue: “La ciudad es silenciosa". "Tenía muchos planes para mi futuro, pero ahora no puedo ir al trabajo ni a la universidad. No sé cómo será nuestro futuro. Esto me ha hecho perder la esperanza. Estoy buscando una manera de salir de Afganistán porque no hay esperanza para las mujeres".

En La Verdad Noticias se ha dado a conocer la lista de las prohibiciones que tendrán las mujeres en Afganistán ahora que están bajo el control de los talibanes y estos cambios que ya viven las mujeres bajo el control talibán serán cada vez más estrictos.

Afganas pierden esperanzas

Las mujeres de Afganistán están desesperadas y buscan salir del país para continuar sus estudios.

Los cambios que ya viven las mujeres bajo el control talibán no solo es el uso de burka, sino también en la preocupación que a estas le genera, por ejemplo:

Aisha Ahmad, que estudia Ciencias de la Computación en la Universidad de Kabul, terminó el domingo golpeada por la multitud que intentaban tomar un vuelo desde el aeropuerto internacional Hamid Karzai de la capital.

Ella cuenta que tras no poder abordar un vuelo ha perdido la esperanza y creo que no será un camino fácil, solo tiene 22 años. "Me siento como si estuviera en un túnel... No puedo ver ninguna luz brillante y no sé qué tan largo es el túnel", añadió.

Mahbouba Seraj, una activista por los derechos de las mujeres y los niños en Kabul le dijo a la BBC que no le servía a nadie si todas las mujeres abandonaban el país y agregó que está dispuesta a dialogar y trabajar con el Talibán.

"Si las mujeres de Afganistán, las que están involucradas y hemos estado trabajando, pudiéramos sentarnos en una mesa y hablar con estas personas, podrían ser inteligentes y conocer los recursos que tienen en las mujeres de Afganistán", afirmó.

Agregó con fuerza "Porque antes de esto, antes del Talibán, ni el mundo ni nuestra propia república vio realmente la fuerza de la mujer afgana". Sin embargo lo cierto es que los cambios que ya viven las mujeres bajo el control talibán son evidentes, por ejemplo al borrar fotos con rostros femeninos.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!