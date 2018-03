Cambia el nombre de su hija más de una vez porque “no estaba segura”

La joven madre afirmó que no estaba convencida de los nombres que le puso a la pequeña, lo que hizo cambiárselo 3 veces en pocos meses. ¿Durará el nombre actual?

Te puede interesar

Sophie Cachia, una joven australiana de 26 años, ha confesado a través de su cuenta de Instagram que no ha sido fácil encontrar un nombre para su hija de siete meses. De hecho, la pequeña ha tenido tres nombres diferentes en apenas siete meses de vida, y puede que el actual no le dure demasiado.han sido los tres nombres de la pequeña. El de Missy apenas lo tuvo durante 48 horas y el de Margaret le gustaba a su madre como segundo nombre de Betty, ya que Florence le gustaba junto a Gigi, como se llama la tía de la niña. Sin embargo, ahora la pequeña legalmente (desconocemos si durará mucho o no) se llama Florence Margaret, aunque en la familia todos le llaman Florence Gigi. Sophie reconoce que es malísima para poner nombres de mujer. De hecho, a la pequeña, antes de saber que iba a ser una niña quería llamarla como a la actriz Audrey Hepburn, pero sólo si era varón.