Cámaras captan lo difícil que les es conseguir comida a los osos polares

Según revela un nuevo estudio que las necesidades alimenticias de un oso polar promedio va por encima de las 12 mil kilocalorías al día, esto equivale a poder alimentarse de una foca adulta cada 10 o 12 días, pero el cambio climático dificulta de gran manera esta actividad.

El peludo mamífero ingresó desde 2008 a la Lista Roja de las especies en peligro de extinción porque el calentamiento global ha derretido el hielo que le servía para descansar en altamar mientras cazaba focas para alimentarse.

Con una pérdida diaria de 61 mil kilómetros de hielo en el océano Ártico durante mayo, las posibilidades de supervivencia del oso polar se complican.

Si no hacemos nada para reducir las emisiones de carbono, al final del siglo ya no va haber osos polares. En la Ciudad de México ustedes pueden ayudar usando la bicicleta para transportarse, y usando fuentes de energía renovable que no emiten bióxido de carbono”, dijo Kyle C. Armour, catedrático de la Escuela de Oceanografía del Departamento de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad de Washington.