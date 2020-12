Call of Duty: Warzone tiene más de 85 millones de jugadores

En un comunicado de prensa, Activision promociona algunos de los registros más recientes de Call of Duty, en Call of Duty: Black Ops - Cold War y Call of Duty: Warzone.

Según las cifras publicadas, más de 85 millones de jugadores han jugado a Warzone desde su lanzamiento. Dado que el juego Battle Royale solo se lanzó en marzo de este año, eso significa que ha proporcionado una parte considerable de los 200 millones de jugadores que, según se informa, han probado un Call of Duty, en una plataforma u otra, este año. Aparentemente, esta es la mayor cantidad de jugadores que la serie ha registrado en un año.

Más de 85 millones de jugadores han jugado a Warzone desde su lanzamiento

Lanzamiento de Call of Duty

El contenido y el soporte posteriores al lanzamiento derivados del último Call of Duty de Treyarch se convertirán en los más grandes en la historia de Black Ops, dice la declaración, incluida la "estrecha integración" con Warzone. "Este es el próximo gran capítulo de Black Ops con una campaña increíble, una experiencia de zombis completamente nueva y, por supuesto, un multijugador de alto octanaje", escribe Brian Beede, vicepresidente ejecutivo y gerente general de Call of Duty. “El lanzamiento es solo el comienzo. Estamos enfocados en construir un flujo continuo con una enorme cantidad de contenido y eventos gratuitos posteriores al lanzamiento en toda la franquicia".

La fecha de inicio de la temporada 1 de Call of Duty: Black Ops - Cold War y Warzone se retrasó esta semana, pasando del 10 de diciembre al 16 de diciembre. Entre otras cosas, esto incluirá las armas de la Guerra Fría que llegarán a Verdansk, y muy probablemente una nueva. mapa llamado Renacimiento.

TE RECOMENDAMOS LEER: Call of Duty Black Ops: Cold War es oficialmente anunciado ¡Aquí los detalles!

La Verdad Noticias te informa que si eres una de las decenas de millones, pero tal vez hayas perdido un poco, tenemos guías sobre las mejores armas de Warzone, incluida la mejor carga de Warzone Jak-12 y la mejor carga de Warzone AS VAL, para que puedas volver a entrar de inmediato.