Califican de “asfixiante” la represión a las mujeres y niñas en Afganistán

La organización no gubernamental, Amnistía Internacional, ha denunciado este miércoles la “asfixiante represión” impuesta por los talibanes sobre mujeres y niñas desde que llevan el poder en Afganistán (agosto 2021) tras la huida del país del entonces presidente, Ashraf Ghani, y en las últimas fases del repliegue de tropas internacionales.

En su informe ‘Death in Slow Motion: Women and Girls Under Taliban Rule’ (Muerte a cámara lenta: Mujeres y niñas bajo el yugo talibán), la ONG ha afirmado que “los talibanes están devastando las vidas de las mujeres y las niñas de Afganistán con la represión de sus Derechos Humanos”, incluidas restricciones a su derecho a la educación, el trabajo y la libre circulación.

“Menos de un año después de la toma del poder por los talibán en Afganistán, sus draconianas políticas han privado a millones de mujeres y niñas de su derecho a una vida segura, libre y plena”, ha indicado la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard. “En su conjunto, estas políticas forman un sistema de represión que discrimina a las mujeres y las niñas en casi todos los aspectos de su vida. Cada detalle diario, sea al ir a la escuela, si trabajan y cómo trabajan, si salen de la casa y cómo salen, está controlado y sometido a grandes restricciones”, ha criticado.

Y es que, como se recordará y se informó en La Verdad Noticias, los talibanes cerraron las escuelas de niñas afganas, esto es un retroceso de los talibanes con las niñas que significa que las estudiantes de más de sexto grado no podrán asistir a la escuela.

Asfixiante represión contra la población femenina de Afganistán

Se debe exigir que los talibán respeten y protejan los derechos de las mujeres y las niñas.

Así, ha lamentado que “esta asfixiante represión contra la población femenina de Afganistán aumenta cada día” y ha añadido que “la comunidad internacional debe exigir urgentemente que los talibán respeten y protejan los derechos de las mujeres y las niñas”.

Por ello, Amnistía Internacional ha reclamado al grupo que ponga en marcha cambios políticos y medidas para hacer respetar los derechos de mujeres y niñas y ha solicitado a la comunidad internacional que desarrollen y apliquen una estrategia sólida y coordinada para presionar a los talibán a tal fin.

El informe recoge una investigación desarrollada entre septiembre de 2021 y junio de 2022, que incluye entrevistas a 90 mujeres y once niñas afganas en 20 de las 34 provincias del país y que refleja la aplicación de políticas de discriminación sistemática contra sus derechos pese a sus reiterados compromisos públicos tras hacerse con el poder.

Amnistía ha acusado a los talibanes de reprimir manifestaciones en las que mujeres reclamaban sus derechos, incluidos abusos, detenciones, encarcelamientos arbitrarios, desapariciones forzosas y torturas físicas y psicológicas. Una mujer que estuvo detenida varios días en 2022 ha relatado que los guardias iban a su habitación para “mostrarle fotos de su familia”.

Te puede interesar: Mujeres afganas dicen que no permitirán que los talibanes las detengan.

Denuncias de mujeres afganas

Mujeres denuncian que los talibán detienen cada vez de forma más frecuente a mujeres y niñas.

Por otra parte, cuatro mujeres han denunciado que los talibán detienen cada vez de forma más frecuente a mujeres y niñas por infracciones menores de sus políticas discriminatorias, incluida la prohibición de ir en público sin un ‘guardián’. En estos casos, las detenidas suelen ser acusadas de “corrupción moral”.

“A veces traen a los niños y niñas del café (...) o si ven a una mujer que no está con un ‘mahram’, pueden detenerla. Antes este tipo de casos no estaban en la cárcel (...) El número aumenta cada mes”, ha apuntado una trabajadora de un centro penitenciario.

En este sentido, una estudiante universitaria detenida este año ha dicho que recibió amenazas y agresiones tras ser detenida por cargos relacionados con este asunto, incluidas “descargas eléctricas en el hombro, la cara, el cuello, en todos los sitios que podían”. “Me llamaban prostituta y zorra. El que tenía la pistola dijo: ‘Voy a matarte y nadie podrá encontrar tu cuerpo’”, ha añadido.

Asimismo, supervivientes de casos de violencia de género que antes residían en residencias han sido trasladadas a centros de detención. “Algunas vinieron después preguntar a los mismos talibán dónde estaba su refugio. (Los talibán) no tenían ningún sitio, así que acabaron en la cárcel”, ha relatado. Estas mujeres y niñas han sido además sometidas a régimen de aislamiento, palizas y otras formas de tortura.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram