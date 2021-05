Calentamiento Global en 2019: así se vio afectado el planeta aquel año

El calentamiento global en 2019 afectó severamente al planeta. El año 2019 fue el segundo año más cálido en el récord de 140 años, con una diferencia de temperatura global de la superficie terrestre y oceánica del promedio de + 0,95 ° C. Este valor es solo 0.04 ° C menos que el valor récord de + 0.99 ° C establecido en 2016.

Según análisis independientes de la NASA y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), las temperaturas de la superficie global de la Tierra en 2019 fueron las segundas más cálidas desde que comenzaron los registros modernos en 1880 por lo que el calentamiento global en 2019 fue evidente.

A nivel mundial, las temperaturas de 2019 fueron superadas solo por las de 2016 y continuaron la tendencia de calentamiento a largo plazo del planeta. Los cinco años más cálidos en el registro de 1880-2019 han ocurrido desde 2015, mientras que nueve de los 10 años más cálidos han ocurrido desde 2005.

El 2019 comenzó con El Niño de débil a moderado, pasando a condiciones ENSO-neutrales en julio. Durante el año, cada temperatura mensual se ubicó entre las cinco más cálidas registradas para sus respectivos meses, con los meses de junio y julio récord cálidos incrementando el calentamiento global en 2019.

Recordemos que el calentamiento global es el aumento inusualmente rápido de la temperatura superficial promedio de la Tierra, principalmente debido a los gases de efecto invernadero liberados por las personas que queman combustibles fósiles.

Gráficas y estadísticas del calentamiento global en 2019

Gráficas muestran el aumento del calentamiento global en 2019

El calentamiento global en 2019 fue evidente, pues en aquel año se establecieron varios récords para el clima de la Tierra, los cuales te presentamos a continuación:

Fue el segundo año más cálido registrado para la temperatura de la superficie, según el conjunto de datos utilizado, y el año más cálido sin un evento importante de El Niño. Las temperaturas en la troposfera inferior también fueron la segunda o la tercera más cálidas debido al calentamiento global en 2019.

registrado para la temperatura de la superficie, según el conjunto de datos utilizado, y el año más cálido sin un evento importante de El Niño. Las temperaturas en la troposfera inferior también fueron la segunda o la tercera más cálidas debido al calentamiento global en 2019. F ue el año más cálido registrado en cuanto al contenido de calor del océano , que aumentó notablemente entre 2018 y 2019.

, que aumentó notablemente entre 2018 y 2019. Vio mínimos históricos en la extensión y el volumen del hielo marino en el Ártico y la Antártida durante gran parte del período comprendido entre abril y agosto. La extensión mínima del hielo marino del Ártico alcanzada en septiembre empató la segunda más baja registrada .

en el Ártico y la Antártida durante gran parte del período comprendido entre abril y agosto. La extensión mínima del hielo marino del Ártico alcanzada en septiembre empató la segunda más baja registrada . Los niveles globales del mar y las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero alcanzaron nuevos máximos históricos en 2019, mientras que los glaciares del mundo continuaron derritiéndose debido al calentamiento global en 2019.

Los registros de NASA , NOAA , Berkeley Earth , Cowtan y Way , JMA , JRA-55 , NCEP y Copernicus ERA5 mostraron que 2019 fue el segundo año más cálido después de 2016 por eso en La Verdad Noticias te presentamos estadísticas y gráficas del calentameinto global en 2019.

La siguiente figura muestra los registros de temperatura global de la superficie de los principales grupos de investigación de todo el mundo desde 1970. Las temperaturas se muestran como anomalías en relación con un promedio de 1981 a 2010; tenga en cuenta que el período de 1981 a 2010 es alrededor de 0,6 a 0,75 ° C más cálido que el período preindustrial de 1880-1900.

Los registros de temperatura global desde 1850 se muestran en la siguiente figura, nuevamente presentada como la diferencia de una línea de base de 1981-2010.

Los últimos cinco años de la gráfica realmente se destacan por ser mucho más cálidos que cualquier cosa anterior. Esto se muestra en la siguiente figura de Berkeley Earth. Cada curva sombreada representa la temperatura media anual de ese año. Cuanto más a la derecha está la curva, más cálida estaba, dejando ver el calentamiento global en 2019.

El ancho de la curva de cada año refleja la incertidumbre en los valores de temperatura anual.

La curva sombreada representa la temperatura media anual

Calentamiento global en 2019 se hizo evidente, aquel año el calor cubrió grandes regiones del mundo, con temperaturas particularmente altas en el Ártico, sobre la Antártida, Australia, Europa, Sudáfrica y Siberia. La siguiente figura, de Berkeley Earth, muestra las anomalías de temperatura anual promedio para el año.

Temperatura de la tierra tras el calentamiento global en 2019

El calentamiento se está produciendo a ritmos muy diferentes en la tierra y el océano. Si bien el mundo en su conjunto se ha calentado alrededor de 1,2 ° C desde la era preindustrial, las regiones terrestres han experimentado un calentamiento de casi 1,8 ° C, mientras que los océanos solo se han calentado alrededor de 0,8 ° C, alog que se puede observar en las temperaturas del calentamiento global en 2019.

Países más afectados por el calentamiento global en 2019

Países en desarrollo fueron los más afectados en 2019

Los países más afectados por el calentamiento global en 2019 fueron Mozambique, Zimbabwe y las Bahamas, seguido de Japón, Malawi y la República Islámica de Afganistán de acuerdo con la decimosexta edición del Índice de Riesgo Climático.

La siguiente tabla muestra los diez países más afectados por el calentamiento global en 2019, con su promedio ranking ponderado (puntaje CRI) y los resultados específicos relacionados con los cuatro indicadores analizados.

Países más afectados por el calentamiento global en 2019

En marzo de 2019, el intenso ciclón tropical Idai azotó Mozambique (1), Zimbabwe (2) y Malawi (5), causando daños catastróficos y una crisis humanitaria en los tres países. Rápidamente convirtiéndose en el ciclón tropical más mortífero y costoso del Suroeste del Océano Índico, Idai fue etiquetado como "uno de los peores fenómenos meteorológicos en la historia de África” por el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres.

Las lluvias torrenciales y vientos destructivos con velocidades máximas de 195 kilómetros por hora provocaron inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra, que provocaron pérdidas por valor de 2.200 millones de dólares EE.UU. En general, el ciclón afectó a tres millones de personas y provocó más de 1000 muertes, convirtiéndose en una de las grandes afectaciones del calentamiento global en 2019.

En Zimbabwe (2) Idai afectó a más de 270 000 personas, dejando más de 340 muertos y muchos otros desaparecidos. El ciclón azotó las partes orientales de Zimbabwe principalmente Chimanimani y partes de Chipinge por la noche, con menos preparación por parte de las comunidades vecinales y del gobierno.

La infraestructura vial se dañó con más del 90% de las redes de carreteras en Chimanimani y Chipinge afectados negativamente. En general, el ciclón afectó a 50,000 hogares y desplazó a 60,000 personas en el país, causando daños por valor de 622 millones de dólares.

Otra de las entidades más afectadas por el calentamiento global en 2019 fue las Bahamas. El huracán Dorian tocó tierra en las Bahamas (3) en septiembre de 2019 como huracán de categoría 5, el huracán más poderoso registrado en azotar el estado insular.

Dorian alcanzó velocidades de viento sostenidas de 300 kilómetros por hora causando fuertes lluvias de 914 milímetros (alrededor del 80% del promedio anual) en unas pocas horas.74 personas murieron. El huracán causó daños por valor de 3.400 millones de dólares, además destruyó o causó daños en 13, 000 viviendas.

En general los países en desarrollo se vieron particularmente afectados por los impactos del calentamiento global en 2019. Y son los que se seguirán viendo más afectados porque son más vulnerables a los efectos dañinos de un peligro, pero tienen una menor capacidad de afrontamiento.

Ocho de los diez países más afectados por los impactos cuantificados de los fenómenos meteorológicos extremos en 2019 pertenecen a la categoría de ingresos bajos a medianos bajos. La mitad de ellos son países menos desarrollados.

¿Cuál es el estado actual del calentamiento global?

El cambio climático ya está afectando nuestro planeta

Si bien el calentamiento global en 2019 presentó cifras récord, el estado actual del calentamiento global continúa siendo grave. La temperatura global anual ha aumentado a una tasa promedio de 0.07 ° C (0.13 ° F) por década desde 1880 y más del doble de esa tasa (+ 0.18 ° C / + 0.32 ° F) desde 1981.

A continuación te explicamos dónde nos encontramos con respecto al cambio climático a principios de 2021, de acuerdo con cinco medidas cruciales de salud climática.

Niveles de CO2

La cantidad de CO2 en la atmósfera y el calentamiento global alcanzó niveles récord en 2020, alcanzando 417 partes por millón en mayo. La última vez que los niveles de CO2 excedieron las 400 partes por millón fue hace unos cuatro millones de años , durante la era del Plioceno Calor récord

La última década fue la más calurosa registrada. El año 2020 fue más de 1,2 ° C más caluroso que el año promedio del siglo XIX. Hielo ártico

En ningún lugar se siente más ese aumento de calor que en el Ártico. En junio de 2020, la temperatura alcanzó los 38 ° C en el este de Siberia , la más caliente jamás registrada dentro del Círculo Polar Ártico. La ola de calor aceleró el derretimiento del hielo marino en los mares de Siberia Oriental y Laptev y retrasó la helada ártica habitual en casi dos meses. Permafrost

En todo el hemisferio norte, el permafrost, el suelo que permanece congelado durante todo el año durante dos o más años, se está calentando rápidamente. Bosques

Desde 1990, el mundo ha perdido 178 millones de hectáreas de bosques (690.000 millas cuadradas), un área del tamaño de Libia. Durante las últimas tres décadas, la tasa de deforestación se ha desacelerado, pero los expertos dicen que no es lo suficientemente rápida, dado el papel vital que desempeñan los bosques para frenar el calentamiento global.

Como pudimos observar el calentamiento global en 2019 dejó un gran impacto en el mundo, se registraron varios fenómenos meteorológicos que dejaron sin hogar a miles de personas, además de la impresionante cantidad de muertes que se registraron por estos desastres naturales. Lamentablemente en la última década la temperatura del planeta ha ido en aumento, en gran parte debido a la actividad humana, por lo que nos toca hacer algo al respecto para frenar el cambio climático.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.