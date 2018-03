Cadena humana de 80 personas salva de morir ahogada a una familia

Cadena humana

Ahí fue cuando se dio cuenta que sus dos hijos estaban mucho más lejos de donde los había dejado y fue a buscarlos. "Estaban gritando que se habían quedado atrapados" en medio de la fuerte corriente, le dijo Ursrey este lunes al. Y aunque el resto de bañistas le pidieron que no se metiera por las fuertes corrientes, la madre no dudó en acudir a su rescate. Lo mismo hicieron otras cinco personas y todas quedaron atrapadas por la corriente. Mientras trataba de mantenerse a flote,Pero quienes estaban disfrutando de una tarde de playa recurrieron al famoso dicho de que la unión hace la fuerza, se unieron a través de sus brazos en una cadena, y fueron rescatando uno a uno a quienes ses habían quedado atrapados.Entre quienes se unieron a la cadena está la familia de Rosalind Beckton que retrató con su celular la cadena humana. Beckton recuerda que ese día. "Somos testigos de unos héroes reales,", escribió Rosalind en su página de Facebook. La salvación de la familia Ursrey se produjo gracias a la rápida reacción de dos bañistas,, según reportó el Nuevo Herald.Mientras la policía esperaba la llegada de una lancha para efectuar el rescate, la pareja optó por convocar a los otros bañistas para formar una cadena humana desde la orilla. Mientras Simmons, en su tabla de surf,. Casi una hora después del comienzo del rescate, justo cuando el sol se ocultaba, la familia completa se encontraba sana y salva en la orilla.Tres miembros de la familia tuvieron que ser trasladados al hospital para recibir atención médica. La única que permanece ingresada y está recuperándose es la madre de Ursrey que no pudo soportar la presión de la situación y sufrió un ataque cardíaco. FUENTE MVSNOTICIAS