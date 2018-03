Cadena de comida rápida causa polémica por ‘asquerosas’ fotografías

Redacción Web/Diario La Verdad ESTADOS UNIDOS.- Un ex empleado de una cadena de comida rápida ha generado gran controversia en redes sociales, al compartir las ‘asquerosas’ fotografías donde se observa la gran cantidad de suciedad de uno de sus establecimientos.

This came out of McDonald's ice cream machine in case y'all were wondering... pic.twitter.com/DTXXpzE7Ce