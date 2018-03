'Cachalote' aparece en el río Sena para denunciar el cambio climático

Redacción Web/ Diario la Verdad

PARIS.- El cuerpo sin vida de un 'cachalote' ha aparecido en París, en el borde del río Sena y a pocos metros de la catedral de Notre Dame, encallado por un colectivo de artistas que con esa escultura hiperrealista quiso concienciar sobre el cambio climático y la pesca intensiva. Frente a la mirada atónita de los paseantes, varios hombres equipados con monos blancos arrojaban agua sobre el falso cetáceo de 15 metros de largo, que permanecerá en la capital francesa hasta el próximo lunes.

Instalada con la complicidad de las autoridades por el colectivo belga 'Captain Boomer', que desde su creación en 2007 ha realizado acciones similares en Londres o Valencia (España), entre otras ciudades, la escultura monumental es una "trampa" que "sumerge al público en la realidad que hemos creado y le obliga a posicionarse", explicó el artista Bart Van Peel.

"Es raro que una ballena encalle, pero cuando ocurre en la actualidad, la reacción de la sociedad es de una gran tristeza", añadió poco antes de introducirse en su papel de científico e ir al encuentro de los curiosos, deseosos de conocer la procedencia del falso cachalote. El cetáceo constituye, según la página web del colectivo, una "metáfora gigantesca de la desregulación del ecosistema", y a la intención artística se une una dimensión educativa, ya que el grupo cuenta con el apoyo de varios expertos reales.

"Nada más ver el animal he pensado en el cambio climático, me parece muy triste", aseguró Justine, que se había acercado hasta el Sena tras haber visto una fotografía en las redes sociales. "Incluso si es falso, es una buena idea para concienciar a los ciudadanos", dice sin estar completamente segura de que el cachalote varado sea de plástico: "Bueno, ¿si fuese real olería, no?", se pregunta