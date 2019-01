¿CULPABLES? Mujeres a prisión de EU por dejar agua en el desierto a migrantes

Son cuatro las mujeres que fueron halladas culpables de varios delitos menores en Estados Unidos, esto debido a que intentaron ayudar a los migrantes que cruzan de manera ilegal al país desde México.

Estas mujeres son voluntarias de una organización humanitaria en Arizona, quienes dejaron de manera intencional alimentos y agua en una zona, la cual era restringida en el peligroso y mortal desierto de Sonora.

Según lo trascendido, el fallo dado el pasado 18 de enero por el magistrado de Estados Unidos, Bernardo Velasco, sería esta la primera vez en 10 años que se estaría condenando en aquel país a voluntarios que proporcionan ayuda humanitaria ante difíciles condiciones.

Las mujeres fueron sorprendidas por las autoridades en agosto de 2017.

Las mujeres de nombre; Natalie Hoffman, Oona Holcomb, Madeline Huse y Zaachila Orozco-McCormick fueron sorprendidas por las autoridades en agosto de 2017 en el refugio de vida silvestre Cabeza Prieta, al sur del estado de Arizona, área en la cual no contaban con autorización para entrar.

Fue entonces que se dio la determinación de que las voluntarias habían violados las normas del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EU al dejar provisiones en el dicho lugar, una misión que realizan en nombre de la organización No More Deaths (No Más Muertes) la cual se dedica a prevenir la muerte de migrantes a causa de las difíciles y extremas condiciones en su travesía para llegar a los Estados Unidos, cruzando por el desierto.

Consideran el trabajo humanitario casi "sagrado" al describir al desierto "como un cementerio.

"Estaba allí para dejar agua", dice Hoffman en su testimonio. Orozco-McCormick, dijo que ella considera el trabajo humanitario casi "sagrado" al describir al desierto "como un cementerio" por la gran cantidad de muertes de migrantes, tan solo el año pasado alcanzaron las 127 la cifra de muertes en el lugar.

Tras ser declaradas culpables, cada una de las voluntarias va a enfrentar hasta medio año en una prisión federal, además de pagar una multa de 500 dólares. Sin embargo, la pena final deberá ser establecida por un juez en una sentencia que está por programar.

Vídeo: RT Noticias