CRIMEN DE ODIO: Un mexicano fue brutalmente golpeado en restaurante de California

Un hombre originario de México, fue brutalmente agredido; Otro sujeto lo aventó al suelo, lo golpeó y lo insultó frente a decenas de personas en un restaurante de California, en Estados Unidos.

Todo ocurrió el pasado 12 de diciembre y según las autoridades de Estados Unidos, es una agresión sin razón aparente.

José Luis Marchán de 44 años de edad, lleva viviendo 20 años en California. MArchán se encontraba caminando con dirección al baño del establecimiento “Waba Grill” ubicado en la ciudad de Ontario, sin esperarlo, fue empujado por otro hombre.

“No nos tropezamos, él me empujó” relata la víctima ante las cámaras de Univisión, dijo además, que las grabaciones de las cámaras de seguridad pueden confirmar que hubo violencia física no provocada por su parte. “Se levantó de la silla y me aventó con gran fuerza. Si se fijan en el video se ve” agregó.