COVID-19: Esperan que vacuna de Pfizer esté lista antes que la de AstraZeneca

COVID-19: Esperan que vacuna de Pfizer esté lista antes que la de Astra-Zeneca

Se espera que la vacuna contra COVID-19 de la farmacéutica Pfizer Inc. obtenga el veredicto sobre su efectividad antes de que se conozcan los resultados de la de AstraZeneca Plc, dijeron funcionarios del gobierno británico.

La Universidad de Oxford y AstraZeneca trabajan en su vacuna en Brasil, donde recientemente uno de sus voluntarios murió después de haber participado en las pruebas del medicamento, aunque no se ha revelado cuáles fueron las causas de muerte.

Si bien este tropiezo no significa necesariamente un retroceso para la compañía, Reino Unido cree que la vacuna de Pfizer, desarrollada en conjunto con BioNTech SE de Alemania, podría estar lista para distribuirse antes de Navidad, según el New York Times.

El presidente ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, dijo anteriormente que la compañía podría publicar datos sobre si la vacuna funciona o no a partir de este mes.

Pfizer informó que probará su fármaco en 3 mil niños en un hospital de Cincinnati.

La farmacéutica estadounidense dijo esta semana que si los ensayos tienen éxito, la compañía espera solicitar la autorización de emergencia de la vacuna candidata a los reguladores estadounidenses poco después de que tenga suficientes datos de seguridad a finales de noviembre.

Gran Bretaña tiene acuerdos de compra para seis vacunas candidatas, incluyendo las de Pfizer y AstraZeneca.

Primera generación de vacunas podrían no funcionar

Las esperanzas de poner fin a la pandemia de Covid-19 con una vacuna recibieron un golpe hoy, ya que un alto jefe de salud británico advirtió que los primeros golpes aprobados podrían no funcionar.

Kate Bingham, directora del Grupo de Trabajo sobre Vacunas del Reino Unido, ya advirtió que solo hay una "mínima" posibilidad de que los científicos tengan un golpe antes de Navidad.

Y ahora ha enfriado aún más las esperanzas, advirtiendo que es probable que la primera generación de vacunas, que todavía están en ensayos en humanos, sea imperfecta.

"Debemos estar preparados para que no prevengan la infección, sino que reduzcan los síntomas e, incluso entonces, es posible que no funcionen para todos o por mucho tiempo", dijo Bingham en una publicación reciente para The Lancet.

Los expertos dicen que es muy poco probable que alguna vacuna aprobada para el coronavirus alguna vez se demuestre por completo que funcione antes de su implementación.

La Organización Mundial de la Salud admite que "ninguna vacuna es 100% eficaz". Por ejemplo, la vacuna contra el sarampión, que se ha administrado durante décadas, funciona el 98 por ciento del tiempo.

'los adultos mayores de 50 años, los trabajadores de atención médica y social en la primera línea y los adultos con comorbilidades subyacentes' serán los primeros en la fila.

Pero si un jab evita que la gran mayoría de las personas se contagien del coronavirus y potencialmente reduce la gravedad de la enfermedad, entonces será aclamado como un cambio de juego.

El objetivo de los ensayos de la vacuna contra el coronavirus, que utilizan a decenas de miles de voluntarios en todo el mundo, es ver si el jab previene la infección por SARS-CoV-2.

Se necesitarían varios años para evaluar si una vacuna realmente salva vidas, razón por la cual los científicos han tomado atajos para desarrollar una que al menos reduzca el riesgo de contraerla.