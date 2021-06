COVID-19: "Delta Plus" es ahora una "variante de preocupación" en India.

El gobierno de la India ha declarado la variante 'Delta Plus' del virus que causa COVID-19 como una '"variante preocupante" en el país. En un comunicado de prensa sobre el creciente número de casos de Delta Plus en el país, el Ministerio de Salud de la Unión dijo el martes que la variante de COVID-19 "Delta Plus" es "actualmente una variante de preocupación".

Anteriormente, el ministerio había dicho que Delta Plus era solo una "variante de interés". El 15 de junio, en una sesión informativa del Ministerio de Salud, el Dr. VK Paul, dijo que la variante Delta Plus aún no era una variante de preocupación en India. Dijo que se había detectado una nueva mutación llamada "variante Delta Plus", y ha estado allí desde marzo.

"Una variante de preocupación es aquella en la que hemos entendido que hay consecuencias adversas para la humanidad por el aumento de la transmisibilidad y la gravedad. Esto aún no se sabe sobre la variante Delta plus", dijo el Dr. Paul.

India toma medidas contra variante de COVID-19

Mientras tanto, el Ministerio de la India ha aconsejado a Maharashtra, Kerala y Madhya Pradesh que adopten medidas de contención inmediatas, mejoren las pruebas, el seguimiento y la vacunación contra COVID-19 en los distritos y conglomerados donde se ha detectado la variante Delta Plus .

También ha pedido a estos estados que envíen con prontitud muestras adecuadas de personas positivas a los laboratorios designados del Consorcio de Genética del SARS-CoV-2 de la India (INSACOG) para que se puedan establecer las correlaciones clínico-epidemiológicas.

¿Qué es y para qué sirve el INSACOG?

El INSACOG fue establecido por el gobierno el 25 de diciembre del año pasado para estudiar y monitorear la secuenciación del genoma y la variación del virus de las cepas circulantes de COVID-19 en la India.

En su declaración, el Ministerio de Salud de la India dijo que el Secretario de Salud de la Unión ha comunicado a Maharashtra, Kerala y Madhya Pradesh que se ha encontrado la variante de COVID-19 Delta Plus en muestras secuenciadas del genoma de los distritos de Ratnagiri y Jalgaon de Maharashtra; Distritos de Palakkad y Pathanamthitta de Kerala; y los distritos de Bhopal y Shivpuri de Madhya Pradesh.

