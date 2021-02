COVID-19: Biden advierte que EU superará los 500.00 muertos en los próximos días

La COVID-19 habrá provocado al menos 500.000 muertes en los Estados Unidos en los próximos días, admitió este viernes el presidente Joe Biden.

Biden dijo que el país llegará al medio millón de estadounidenses muertos durante un discurso en la planta de producción de la vacuna de Pfizer en Michigan.

"En unos días, cruzaremos 500.000 estadounidenses que habrán muerto por COVID-19. Quinientos mil. Eso es casi 70.000 más que todos los estadounidenses que murieron en la Segunda Guerra Mundial, durante un período de cuatro años", dijo el mandatario demócrata.

Biden advirtió que a pesar de que la vacunación lleva un buen ritmo en el país, no será sino hasta fines de 2021 cuando por fin podrá volverse a la normalidad, aunque prefirió no comprometerse con esta declaración.

“Hay otras cepas del virus. No sabemos qué podría suceder en términos de tasas de producción. Las cosas pueden cambiar. Pero estamos haciendo todo lo que la ciencia ha indicado que deberíamos" hacer, y la gente está dando un paso adelante para hacer todo lo que debe hacerse ", dijo.

CDC se adelantó a Biden

A principios de febrero, la red de Centros Para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) publicó un estudio en el que estimó que unos 534.00 estadounidenses habrán muerto por COVID-19 para el 27 de febrero.

La doctora Rochelle Walensky, la funcionaria electa por Biden para dirigir los CDC, adelnató el jueves, citada por The New York Post, que 500.000 personas morirían por el coronavirus para mediados de febrero y que los estadounidenses “aún no han visto las ramificaciones de lo que pasó durante los viajes de vacaciones” de invierno.

Como hemos reportado en La Verdad Noticias, Biden se ha planteado el objetivo de vacunar a 100 millones de estadounidenses durante los primeros 100 días de su presidencia.

De acuerdo con cifras de los CDC, cerca de 42 millones han sido vacunados con al menos una dosis de la vacuna COVID-19 en Estados Unidos, de las cuales unas 17 millones han recibido las dos dosis, reportó The New York Times.

