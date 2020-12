COD: Black Ops Cold War Leak revela cosméticos para eventos nucleares

Call of Duty: Black Ops Cold War se integrará con Call of Duty: Warzone la próxima semana, y los fanáticos se preguntan si se haría algo especial para conmemorar la ocasión. Basado en una nueva filtración de Call of Duty: Black Ops Cold War, es posible que un evento nuclear llegue a Verdansk, explicando los próximos cambios de Warzone.

No está claro qué tan profundo será el próximo evento nuclear, aunque dada la compleja revelación de Call of Duty: Black Ops Cold War en Warzone, los desarrolladores de Call of Duty probablemente harán algo especial con respecto al lanzamiento de la bomba nuclear Verdansk. Agregado durante la revelación de Call of Duty: Black Ops Cold War, la bomba nuclear ha permanecido en Verdansk, segura y sin lanzar. Sin embargo, si los artículos cosméticos descubiertos a través de una fuga reciente significan algo, es posible que la bomba nuclear de Warzone pronto esté diezmando una parte del mapa.

Publicado por una cuenta de Twitter con el nombre de Call of Duty Leaks, dos cosméticos extraídos de datos parecen apuntar al lanzamiento de la bomba nuclear junto con el regreso de la ubicación Blackout favorita de los fanáticos. Si bien la mayoría de los cosméticos previamente filtrados para Black Ops Cold War seguramente se desbloquearán a través del Pase de batalla de la temporada 1, este emblema y tarjeta de visita pueden otorgarse a aquellos que participen en el supuesto evento nuclear Warzone.

El emblema muestra un diseño creativo para la icónica bandera de la hoz y el martillo de la Unión Soviética, con la hoz rehecha para mostrar el lanzamiento de un misil, algo que podría ser un guiño al arma nuclear de Warzone. Con la campaña de Call of Duty: Black Ops Cold War que proporciona la explicación perfecta de la historia para que estalle una bomba nuclear, ya que la Operación Greenlight vio bombas nucleares escondidas en todo el mundo, el emblema parece un indicio importante del rumoreado evento que está sucediendo.

Evento nuclear en Call of Duty: Black Ops Cold War

Se espera que el evento nuclear de Call of Duty: Black Ops Cold War cambie el mapa drásticamente si ocurre, dando inicio a la nueva era de Call of Duty: Warzone con una explosión. Si bien se han analizado y discutido numerosos lugares, ninguno ha sido tan tentador como la isla que supuestamente llegará a Warzone. Los jugadores han teorizado que la isla de Call of Duty: Warzone filtrada sería Alcatraz de Blackout, y parece que esta tarjeta de visita confirma la llegada de la prisión. Al mostrar Alcatraz con detalles claros, el artículo cosmético casi confirma que el área llegará después del evento nuclear.

Si bien Alcatraz puede llegar demasiado tarde para aumentar la puntuación Metacritic de Black Ops Cold War, aún debería ser una adición bienvenida para aquellos que disfrutan del juego. Con evidencia visual de esta nueva ubicación y un evento nuclear en camino, las próximas semanas serán interesantes para los fanáticos de Call of Duty.

La Verdad Noticias te informa que el juego de Call of Duty: Black Ops Cold War ya está disponible para PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X.