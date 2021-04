CIA intentó matar a Raúl y Fidel Castro en dos ocasiones

Fidel y Raúl Castro fueron en la década de 1960 los objetivos de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), que planeó sin éxito dos complots para matar a los líderes cubanos. Esta información se reveló en documentos desclasificados por el independiente Archivo de Seguridad Nacional.

En el marco de la despedida de Raúl Castro de la vida política en Cuba, al retirarse como primer secretario del Partido Comunista, se difundieron documentos sobre los complots de la CIA para matar a los Castro, los intentos fueron desde fingir un accidente en un vuelo entre Praga y La Habana, así como otro vinculado a la invasión de Bahía de cochinos en 1961, donde habrían intentado envenenar a uno de los hermanos.

Complot de la CIA para asesinar a Raúl Castro

La CIA planeó que Raúl Castro fuera asesinado en un “accidente” aéreo.

La CIA ofreció al piloto Cubano José Raúl Martinez un pago para que “incurriera en riesgos para orquestar un accidente” en el vuelo de regreso de Praga, donde estaría Raúl Castro.

El piloto fue contactado por el agente de la CIA William J. Murray. Ambos discutieron las posibilidades para que el incidente pareciera un accidente. El piloto que anteriormente ya había trabajado por la CIA aceptó el trato, pero solicitó que en caso de su propia muerte “Estados Unidos se encargara de que sus dos hijos recibieron educación universitaria” según el Archivo de Seguridad Nacional.

Informes señalan que tras iniciar el viaje la oficina de Washington en la Habana recibió órdenes para abandonar la misión, pero no pudieron contactar al piloto. Finalmente el avión no sufrió ningún incidente. Martínez aseguró al agente de la CIA que “no tuvo oportunidad de arreglar un accidente como habían planeado”.

Intento de asesinato de Fidel Castro

La CIA intentó envenenar a Fidel Castro

Esa no fue la única ocasión en que la CIA intentó asesinar a uno de los Castro, pues también intentó deshacerse de Fidel Castro poco después del intento fallido con Raúl, según indica el Archivo de Seguridad Nacional.

Se informa que en agosto de 1960 el director de operaciones encubiertas de la CIA, Richard Bissell, autorizó una misión que tenía como objetivo asesinar a Fidel Castro y así “aumentar las posibilidades de éxito” de la operación de Bahía de Cochinos, en la cual participaron cubanos entrenados y financiados por Estados Unidos, pero que finalmente fracasó.

Para llevar a cabo esta operación la CIA "desarrolló una píldora que tenía los elementos de rápida solubilidad, alto contenido letal y poca o ninguna trazabilidad" y se esperaba que fuera dada a Fidel Castro.

Sin embargo el objetivo o se cumplió por el ataque “se canceló poco después del episodio de Bahía de los Cochinos”

El historiador Peter Kornbluh, del Archivo de Seguridad Nacional indicó que estos documentos son un “recordatorio de un pasado oscuro y siniestro de las operaciones de Estados Unidos contra la Revolución Cubana”.

Es importante destacar que Raúl Castro y Fidel Castro estuvieron en el poder desde la revolución de 1959, por lo que eran las figuras con más poder en toda Cuba. Como hemos informado en La Verdad Noticias, Raúl Castro dejó su puesto como jefe del Partido Comunista de Cuba, el cargo más poderoso de la isla, sin embargo muchos analistas aseguran que Castro, quien cumplirá 90 años, seguirá siendo la figura más influyente de la entidad hasta su muerte.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.