CFE: ¿Puede Profeco sancionar a la compañía eléctrica por fallas de servicio?

Ha sido afirmado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) que cuenta con las facultades necesarias para sancionar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) si las quejas de los usuarios no fueran resueltas; no obstante, aclaró que ante la baja de reclamos por parte de los clientes, no hay motivo para aplicar sanciones a la compañía productiva del Estado.

Al respecto, el titular del organismo Ricardo Sheffield Padilla, señaló que al igual que la Profeco puede aplicar sanciones a un sistema de agua potable de un municipio, lo mismo se puede hacer con la CFE; sin embargo, dijo que buscan resolver los conflictos que los consumidores enfrenten.

¿Profeco sancionaría a CFE por fallas de servicio?

“La verdad es que los números hablan de que han ido mejorando, no empeorando. Yo podría tomar acciones donde hubiera un problema realmente generalizado, si las quejas fueran en aumento, y no las resolviera CFE, podría recurrir a esa medida, pero desde que llegue aquí, ha ido mejorando y no empeorando, no hay porqué sancionar”, aseguró.

Trascendió que el representante de la dependencia federal perteneciente a la Secretaría de Economía, precisó que en 2019, recibieron 17 mil 274 quejas contra la CFE, mientras que en 2020, obtuvieron 10 mil 723, y en lo que va de 2021, llevan contabilizadas 571 quejas.

“Entonces pinta para volver a bajar, porque si fuera igual que 2019, andaríamos arriba de 2 mil a esta altura, y si fuera igual que el año pasado, andaríamos abajito de mil, y van 571, entonces ha habido una baja significativa en las quejas de CFE”, indicó.

Por lo anterior, señaló que los trámites para realizar una queja son complejos, pero que llevan el papeleo en favor del consumidor; “que la gente vaya a la Profeco, y la mayoría lo va a arreglar; es más fácil arreglarlo en Profeco que en la misma CFE”.

Bajo ese contexto destacó: “Uno va con ellos directo y es más largo el proceso, y en Profeco sales con el problema resuelto, porque lo arreglas con personal de CFE que solo se dedica a quejas, entonces tienen otro perfil. Problemas con CFE, honestamente la mejor instancia es ir directamente a Profeco”.

En ese sentido, puntualizó que en las 38 oficinas con las que cuenta Profeco en toda la República Mexicana, cada una tiene personal de la CFE, esto, porque son muchas las quejas y deben atenderse de forma directa con funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad.

