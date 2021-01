CFE: Estos son los requisitos para cancelar un contrato con la compañía.

Concluir la relación comercial con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) puede parecer un tema complejo, ya que a los requisitos tan puntuales que suelen solicitar las compañías, no osbstante, con la CFE eso no es tan difícil, a no ser que presentes deudas por el servicio.

Entre las razones por las que un usuario desea cancelar el servicio de energía eléctrica con CFE, se encuentran el mantenimiento a una casa o negocio, pero también por el cierre temporal del establecimiento, por ejemplo, ante la pandemia de COVID-19.

Hacerlo te ayudará a ahorrar energía eléctrica, además de prevenir accidentes ante una remodelación de las instalaciones de luz, pues al estar conectados ciertos aparatos que no se usen en el momento o aun estando apagados (denominados vampiros eléctricos) se sigue consumiendo electricidad.

¿Cuáles son los requisitos para cancelar un contrato?

debes saber que para cancelar el contrato de CFE, al igual que con cualquier otro servicio, debes cumplir con ciertos requisitos, los cuales son los siguientes:

Número de servicio.

Número de cuenta.

Nombre de quien suspenderá el servicio luego de haber hecho la solicitud.

Fecha de desconexión.

Fecha de reconexión.

Es de precisar que la única persona que puede llevar a cabo el trámite de cancelación de contrato, es el titular del servicio, es decir, aquella persona que esté como propietario del contrato. No obstante, también puede hacerlo un tercero que sea autorizado por el titular de la cuenta.

Por otra parte, en caso de requerir una suspensión del servicio para evitar altos cobros de luz, éste debe solicitarse 5 días antes del día que se requiere, mientras que la reconexión no puede superar los 30 días y tiene que estar establecida la hora en la que desee vuelva la energía eléctrica.

En relación al cobro de la cancelación del contrato, es importante mencionar que éste dependerá de si se realiza en área urbana, donde el precio es de 169.00 pesos, mientras que para el área rural es de 273.00 pesos.

Finalmente, cabe destacar que, una vez que hallas hecho la solicitud y completar los trámites, se te asignará un número de orden, con el cual podrás realizar seguimiento del proceso a través del 071, quienes además resolverán tu inconformidad o queja con respecto a este servicio.

