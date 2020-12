CFE: Consejos que te ayudarán a ahorrar luz en Navidad

¿Eres de los que espera con ansias la época de navidad para llenar tu casa de luces? No eres la única persona, ya que muchos aprovechan esta fecha para dejar salir su niño interior y decorar su casa con cientos de focos de colores.

Pero después de estas fechas, es posible que tu recibo de luz llegue más alto de lo normal, por ello, te damos 5 consejos que puedes aplicar en casa para que disfrutes de tu decoración sin necesidad de que eso implique un aumento significativo en tu factura y que tus finanzas no se vean afectadas por este pago.

La Verdad Noticias te trae 5 consejos para evitar altos cobros que la CFE acostumbra con el argumento de la temporada en la que se usa más energía eléctrica por los adornos navideños.

Consejos para pagar menos a CFE

1. Desconecta las luces durante el día

Los adornos navideños lucen más durante la noche, así que desconéctalos durante el día para que tu recibo de luz no te llegue tan alto. Aún tengas focos dentro de casa, lo mejor es encenderlos cuando lucen más, así que ten paciencia y espera a que esté oscuro para conectarlos todos.

2. Utiliza luces led

Actualmente existen muchas alternativas que te pueden ayudar a ahorrar si eres de los que le gusta poner muchas series de luz en casa, por ejemplo, comprar las que sean de focos led. Estas luces consumen menos luz, lo que podría verse reflejado en tu recibo.

3. Adorna solo lo necesario

Si bien a muchas personas les gusta colocar muchos adornos en todas las partes de la casa, esto podría no ser muy conveniente para tu bolsillo. Coloca series de luces solamente donde sea necesario, si hay lugares que están muy escondidos y no vale la pena adornar, mejor no lo hagas ya que de igual forma no luciría y sí estarías aumentando tu consumo de luz

4. Evita usar los calentadores

Si en el lugar donde vives hace mucho frío en esta época, es muy probable que recurras a estos aparatos para calentar la casa, utilizarlos de manera moderada podría ayudarte a ahorrar en tu recibo de luz. Intenta mejor abrigarte bien y solamente encender estos aparatos en casos muy necesarios.

¿Sabías que las series con tecnología LED consumen hasta 70 por ciento menos energía eléctrica que las luces incandescentes?



Por ello, #paraahorrarenergía en temporada navideña te sugerimos encenderlas de 19:00 a 23:00 h., y desconectarlas cuando no están siendo utilizadas. pic.twitter.com/IFQBOdFBw0 — FIDE (@fidemx) December 8, 2020

5. Desconecta los aparatos que no uses

Aunque pienses que no puede estar muy relacionado con los adornos de navidad, desconectar aparatos como el horno de microondas, el cargador del celular, ventiladores, entre otras cosas, podría evitar que tengas fugas de luz ya que éstos aunque no estén en uso, consumen energía con el solo hecho de estar conectados.

Recuerda que aunque esta fecha es una de las más esperadas por las personas, lo mejor es ser consciente de los gastos que se tienen para que después no pases por alguna dificultad económica. El ahorro de energía debería ser siempre.

