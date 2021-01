CFE: Así puedes consultar tu saldo en el portal de la compañía.

Lo más seguro es que tú, al igual que millones de usuarios en México, te has preguntado ¿cómo consultar saldo de CFE?, pues es indispensable al momento de saber cuánto es energía eléctrica hemos consumido durante el mes o bimestre, según sea el caso, en nuestros domicilios o negocios.

Aunque esta información está disponible en el portal de la compañía eléctrica, La Verdad Noticias te deja estos sencillos pasos para que puedas no solo consultar saldo de CFE, sino también puedas realizar otras acciones que desees desde la comodidad de tu casa.

¿Cómo consultar saldo de CFE?

Lo primero que debes hacer para saber cuánta energía has consumido durante un periodo de tiempo determinado, es ingresar al portal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a través de tu usuario y contraseña. Si no lo tienes, no te preocupes, puedes registrarte en app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Recibos/Registro/ de la manera más sencilla.

Una vez en el portal, debes seguir estos cuatro sencillos pasos:

Ingresas a tu cuenta, con tu usuario y contraseña, la cual ya registraste en el paso anterior. Te vas a la opción “Mis Recibos Registrados”, y procedes a registrar tu Recibo de Luz.

En la opción “Mis Recibos Registrados” Te aparecerá el recibo que registraste, en caso, de aparecer en blanco, no te preocupes, deberás realizar el registro nuevamente, hasta que aparezca tu recibo.

Una vez te aparece, ya podrás ver toda la información en tu recibo de luz, tan solo entrando en “Consultar Recibo de Luz”, te mostrará todo el detalle de tu factura y podrás imprimirla fácilmente.

Ahora bien, es importante entender que dice nuestro recibo de CFE 2021, ya que de esta manera vamos a conocer en detalle cuanto estamos consumiendo en determinado periodo.

Lo cual nos servirá para analizar las medidas que podremos tomar para ahorrar mucho más en nuestra factura de luz, que tanto nos ayudaría en medio de esta crisis económica originada por la pandemia de coronavirus.

CFE y su paso a la digitalización en sus trámites y servicios

Cabe destacar que saber leer nuestro recibo de luz nos ayuda también a ver si nos están cobrando mucho más de lo que debería y a entender con certeza si lo que nos están cobrando es realmente lo justo o ha habido una mala lectura y el número que dice que hemos consumido, no pertenece a la realidad.

