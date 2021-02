CDC: Maestros fueron “clave” en propagación de COVID-19 en primarias de Georgia

Los maestros fueron pieza clave para que la COVID-19 se esparciera en las escuelas primarias, según un estudio publicado por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, difundió este lunes Business Insider.

Según el estudio, que se realizó en el condado de Cobb, en el estado sureño de Georgia, los contagios de docente a docente influyeron en el origen de nueve brotes de coronavirus en seis escuelas primarias entre el 1 de diciembre y el 22 de enero.

Según Business Insider, los CDC identificaron 32 casos de infección en estudiantes y 13 de maestros en todas las escuelas, además de otros 18 contagios identificados en contactos de los casos acumulados. Solo uno de los maestros en todas las escuelas consideradas no dio positivo a una prueba para COVID-19.

El estudio concluyó que al menos dos de los grupos de infección comenzaron con la propagación de maestro a maestro, y esto siguió cuando el personal docente afectado expuso a los estudiantes.

Jasmine Reed, especialista en asuntos públicos de los CDC, dijo al Insider que en todos los casos, los educadores habían jugado un papel importante en la propagación, y que la minoría de los casos se trató de transmisión de estudiante a profesor.

Maestros se contagiaban en almuerzos

Los expertos estadounidenses agregaron que romper la medida del uso del cubrebocas durante las sesiones del almuerzo entre maestros pudo haber propagado el virus en el aula incluso si los estudiantes usaban el cubrebocas.

También descubrieron que la separación con piezas de plástico entre los lugares donde tomaban clases los alumnos no era suficiente para evitar la propagación de las nanopartículas que transmiten el coronavirus, además de que no todos los estudiantes usaban el cubrebocas o no lo usaban correctamente.

Los hallazgos contradicen lo propuesto por la directora de los CDC, Rochelle Walensky, quien aseguró que los datos existentes hasta ese momento no sugerían que vacunar a los maestros hiciera que el regreso a las aulas sea más seguro, una historia que destacamos en La Verdad Noticias.

El estudio surge en medio de los llamados del presidente Joe Biden de dar prioridad a los maestros en la campaña de vacunación COVID-19 de Estados Unidos, con lo que las escuelas podrían volver a operar de forma segura.

Además el mandatario dijo, citado por CNN, que también deberían estar inoculadas las personas que trabajan en el mantenimiento de las escuelas y todo el personal en general.

Hasta el momento, 28 gobiernos estatales en los Estados Unidos han permitido que los maestros y el personal escolar reciban la vacuna COVID-19, aunque los CDC no incluyeron la vacunación de docentes en sus estrategias “clave” para evitar contagios en el regreso a clases.

