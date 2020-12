CD Projekt Red lanzará una guía de estrategia física para Cyberpunk 2077

De los numerosos juegos que saldrán en 2020 hasta ahora, posiblemente ninguno ha sido tan esperado como Cyberpunk 2077.

Este juego fue lanzado por primera vez en 2012 y fue presentado oficialmente en el E3 2018. Desde entonces, la emoción que rodea a Cyberpunk 2077 ha aumentado inmensamente. Sin embargo, para algunos jugadores, la escala del juego podría verse como bastante grande e intimidante, a pesar de que el estudio ha dicho que el juego es en general más pequeño que The Witcher 3: Wild Hunt.

El tamaño de Night City de Cyberpunk 2077 en comparación con algunos de los mapas más grandes en los juegos puede ir fácilmente cara a cara con otros títulos e incluso superar el tamaño de algunos mapas. Con la cantidad de contenido y la riqueza de detalles que hay en el juego, algunos jugadores podrían sentirse abrumados por la cantidad de contenido que hay. Afortunadamente, CD Projekt Red está lanzando algo que ayudará enormemente a los jugadores a navegar por Night City.

CD Projekt Red está lanzando algo que ayudará enormemente a los jugadores a navegar por Night City

Lanzamiento de Cyberpunk 2077

El mismo día del lanzamiento, CD Projekt Red lanzará una guía de estrategia física para Cyberpunk 2077 junto con el juego. Los libros vienen tanto en rústica, que cuesta 24,99 dólares, como en tapa dura, que cuesta 39,99 dólares. La guía de estrategia contendrá ayuda con todas las misiones secundarias del juego, así como también ayuda para comprender las mecánicas básicas del juego.

Si bien las guías de estrategia física se están volviendo cada vez menos comunes dentro de la comunidad de jugadores, a favor de las guías de estrategia en línea, esta guía definitivamente será útil desde el primer día. Este juego es gigantesco por decir lo mínimo y puede enfrentarse fácilmente a juegos como The Legend of Zelda: Breath of the Wild, así que no hace falta decir que tomará un tiempo antes de que se publiquen en línea guías de estrategia extensas y precisas. Por lo tanto, tiene sentido que algunos jugadores compren esta guía de estrategia física.

Además, hay una gran cantidad de contenido en el juego. Teniendo en cuenta que la historia principal de Cyberpunk 2077 es de docenas de horas además de todas las misiones secundarias que aparecen en todo, hay una gran cantidad de contenido para que los jugadores procesen. Esta guía de estrategia, al menos durante los primeros días del lanzamiento del juego, será fácilmente el lugar más accesible para que los jugadores obtengan ayuda con el juego.

Cyberpunk 2077 está programado para lanzarse el 10 de diciembre de 2020

En cualquier caso, será interesante ver qué tan bien se recibe el juego. Teniendo en cuenta que la única serie por la que se conoce a CD Projekt Red es The Witcher y Cyberpunk 2077 es el primer juego del estudio fuera de la serie, muchos jugadores se preguntarán qué tan bien el estudio aborda una nueva IP.

TE RECOMENDAMOS LEER: Cyberpunk 2077 "no ocupará 200 GB cuando se instale"

La Verdad Noticias te informa que Cyberpunk 2077 está programado para lanzarse el 10 de diciembre de 2020 en PC, PS4, Stadia y Xbox One, con adaptaciones de PS5 y Xbox Series X / S actualmente en desarrollo.