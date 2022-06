Buzos encuentran una misteriosa cabeza de Hércules bajo el mar de Grecia.

Los buzos que exploran un naufragio de Antikythera de 2.000 años de antigüedad cerca de Grecia parecen haber recuperado la cabeza perdida de la estatua de mármol de Hércules del Museo Arqueológico Nacional de Atenas.

La estatua en sí fue descubierta originalmente por buceadores de esponjas en 1900 y ahora, según el arqueólogo de la Universidad de Ginebra Lorenz Baumer, "con toda probabilidad hemos encontrado su cabeza", informó el medio The Guardian.

“Es una pieza de mármol de lo más impresionante”, dijo Baumer, según The Guardian. “Es el doble de su tamaño natural, tiene una gran barba, un rostro muy particular y pelo corto. No hay duda de que es Hércules.

Un carguero que data del Imperio Romano, el naufragio de Antikythera fue descubierto accidentalmente hace más de 120 años.

Ahora se lo considera el naufragio antiguo más rico del mundo, con exploraciones recientes que arrojaron más tesoros, incluido el Mecanismo de Antikythera, un dispositivo descrito por los científicos como la primera computadora analógica del mundo.

Sin embargo, excavar el sitio es difícil y requiere buzos especialmente capacitados para trabajar en profundidades inexploradas de 50 metros. Estas últimas excavaciones requirieron la reubicación de cantos rodados naturales, cada uno con un peso aproximado de 8,5 toneladas.

“Es tan profundo que solo pueden estar allí durante 30 minutos”, dijo Baumer al medio. "Pero ahora tenemos una idea de lo que se ha estado escondiendo debajo de esas rocas... cada hallazgo nos ayuda a armar más contexto en nuestra comprensión del barco, su carga, la tripulación y de dónde eran".

La cabeza de mármol de Hércules no fue el único descubrimiento.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, además de la cabeza de mármol de Hércules, los buzos también descubrieron partes de otra estatua de mármol, piezas del ancla del barco y dos dientes humanos, informó The Guardian.

“Nunca se sabe qué traerá la arqueología mañana, pero lo que sí sabemos es que el naufragio de Antikythera es un sitio extremadamente rico, el más rico del mundo antiguo”, concluyó Baumer.

