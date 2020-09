Busca oposición en Venezuela consolidar unidad ante Nicolás Maduro

Ante la llegada de las próximas elecciones parlamentarias en Venezuela, la carta más fuerte para la oposición ante el Presidente Nicolás Maduro es consolidar la unidad entre sus integrantes, en particular Juan Guaidó, Henrique Capriles, María Corina Machado, Leopoldo López y los partidos reunidos, en lo que se ha llamado, coloquialmente, la mesita, quienes intentan establecer una respuesta a la estrategia electoral del régimen como la reciente liberación de 130 presos políticos.

Lamentablemente, la invitación a negociar, realizada por Juan Guaidó, tuvo tres respuestas de distinto tono: Antonio Ledezma apoyó con firmeza el planteamiento de Juan Guaidó de constituir un gobierno de unidad nacional para enfrentar la pandemia “que no puede estar conformado por los que pensamos igual”, pero, manifestó su rechazo a la participación electoral y su desacuerdo con la propuesta de una consulta popular como la del 16 de julio de 2017. Henrique Capriles presentó un documento que tituló: “A nuestra Venezuela sobre la Unidad y los tiempos por venir”.

En la parte inicial del documento cuestiona los llamados a la unidad por considerarlos vacíos al no haberse escuchado suficientemente a las grandes mayorías, “en especial las que sufren los embates de la pobreza, hoy en los niveles más altos de nuestra historia”. Posteriormente planteó cinco puntos, entre los cuales analiza, con particular atención, el tema de las elecciones parlamentarias al plantear que “un evento electoral siempre puede convertirse en un hecho movilizador que permita al país reencontrar el camino de la política”; es decir, dejó entrever su apoyo a la participación electoral.

La respuesta más radical fue la de María Corina Machado, quien en una carta cuestionó la gestión de Juan Guaidó, como encargado de la Presidencia en Venezuela, al afirmar: “Nosotros fuimos pioneros al apoyarte… Lo hicimos porque te comprometiste a la ruta que de allí derivaba y que tú asumiste, en el cual el punto crucial e innegociable era poner fin al régimen de Nicolás Maduro.

Con este propósito fuiste juramentado… Esa ruta estaba clara, la debías seguir hasta conseguir la victoria… Siempre te planteé que la salida del régimen de Maduro requería construir una opción de fuerza, y que para ello la activación del TIAR revestía importancia.

Oposición trabaja en estrategia política contra régimen

Después de 17 meses como presidente interino, insistes en proponer un gobierno de emergencia nacional. Pero, Juan, tú eres el gobierno de emergencia nacional o, por lo menos, has debido serlo”. El contenido de esta carta me produjo sorpresa. Me pareció que la historia se había detenido.

Las únicas alternativas de fuerza posible son: una intervención militar multilateral con el respaldo de Estados Unidos, una acción militar interna y una revuelta popular. Las posibilidades de realización de esas tres opciones se ven muy limitadas en las actuales circunstancias.

