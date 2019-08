Bullrich hizo ver lo duro que fueron las PASO, pero, no se dará por vencida

Los números no fueron lo que se esperaba y muchos ya han dado su punto de vista, ejemplo de ello es la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien señaló que es un duro golpe para el Juntos por el Cambio, pero señaló que "El golpe de las PASO ha sido duro, pero no nos vamos a rendir. No nos damos por vencidos, ni aún vencidos".

De hecho enfatizó que aún con los resultados dijo que más del 50 por ciento de los argentinos creen en nuestras ideas.

También dijo sentirse preocupada por que se necesita mejorar la percepción respecto a cuán duro es para la gente este momento y cuánto se tiene que trabajar para que vislumbre y pueda mirar un horizonte distinto.

Bullrich recordó cómo vivió el domingo y dijo que, por el gota a gota de los fiscales, se vio venir el resultado pero que, cuando se supo, tuvo "un shock fuerte", además señaló que se encuentran solos porque no hay políticas de Estado.

Recalcó que "estos son días duros para Cambiemos" y reconoció que "desde que asumimos, teníamos una gran ilusión de poder generar un cambio de rumbo estratégico diera a Argentina una salida de los vaivenes permanentes y de estas luchas por el poder que hacen que vaya y venga, y establecer una autopista de cambios profundos que nos llevasen a un cambio para siempre".

En cuanto a cómo se dan las cosas en el gobierno luego de los resultados de las PASO, Bullrich dijo que Mauricio Macri señaló que "ahora tenemos que discutir cómo transitamos este tiempo". "Este es un tiempo en el que sabemos que las PASO fueron duras, pero no fueron una elección y nosotros representamos un proyecto de país".

Lo que es destacable de Bullrich es su optimismo ya que cree que más del 50 por ciento de los argentinos, aunque hoy estén golpeados económicamente, avalan las ideas que nosotros tienen y consideró: "Vamos a pasar esta prueba".