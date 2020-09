Buenos Aires busca que alumnos retomen las clases en plazas públicas

El secretario General de la UTE-CTERA, Eduardo López, habló sobre la insistencia de la Ciudad de Buenos Aires ante el regreso a clases para los alumnos que durante la cuarentena no tuvieron ningún tipo de conectividad.

Según información del portal “El Intransigente”, López se refirió a declaraciones de la ministra de Educación de CABA, Soledad Acuña, quien afirmó que se debía hablar de una vuelta a espacios de presencialidad y no de un regreso a las escuelas.

“Es un sistema que cristaliza la desigualdad”, afirmó Eduardo López sobre los protocolos que se presentaron desde el gobierno de la Ciudad. “Los alumnos, que irán a tener clases en una plaza, son justamente los que no tienen una computadora”, cuestionó.

Los alumnos no tendrán las condiciones adecuadas

Los alumnos estarán bajo riesgo de contraer el virus

“Tendrán que tener clases en un lugar que no tiene baños, en los que están rodeados del Covid-19 , porque, desde CABA, no les quieren entregar una PC”, criticó el sindicalista educativo ante la propuesta.

“La Ciudad de Buenos Aires quiere que los alumnos se contagien, o no sé por qué quieren que los pobres tengan clases en una plaza”, agregó Eduardo López que insistió en el peligro que correrían los alumnos.

“El tema no es la plata, porque el ministro de Educación de la Nación (Nicolás Trotta) les dijo que les da todas las computadoras que hagan falta”, anunció el sindicalista. “Hace un mes de esos dichos, y no enviaron el excel con los nombres de los alumnos que no tienen PC”.

López hizo un llamado al gobierno

Canchas y parques serán acondicionadas para los alumnos.

En este sentido, el secretario General de la UTE-CTERA afirmó que “el Gobierno de la Ciudad quiere tensionar sus relaciones con la Nación”. “No jueguen con los chicos”, pidió López en diálogo.

«Discutamos de otras cosas, no metamos a los alumnos en esto», continuó el sindicalista esta tarde. «Hay educación, hay clases, hay 6.000 chicos sin educación, y lo podemos solucionar dándoles una compu, no poniéndolos en peligro», sentenció.