Brenda Agüero, acusada de matar a 5 bebés, rompe el silencio

Brenda Agüero, la enfermera que está detenida en Bouwer e imputada por la muerte de los bebés en el Hospital Materno Neonatal, volvió a hablar este viernes en una entrevista concedida al programa Arriba Córdoba de Eldoce.Tv.

La mujer reiteró su inocencia respecto de los graves cargos que hay en su contra y fue más allá: “Yo estoy presa por todo lo que sabía que estaba pasando en el Hospital Neonatal con la muerte de los bebés. Si yo me hubiera quedado callada, estaría en mi casa con mi familia”.

Cuando le preguntaron por qué creía que estaba detenida, dijo: “Es lo que me gustaría saber, lo que planteaba es que el hecho de haber sabido mucha información de lo que pasaba en el hospital es lo que me jugó en contra, si no hubiese dicho nada estaría en mi casa con mi familia. Los fallecimientos de los bebés no es desde ahora, sino hace rato”.

En ese marco, reiteró que tanto las autoridades del centro de salud como los delegados del Sindicato de Empleados Públicos (SEP) “sabían lo que estaba pasando y no hicieron nada”.

“En el centro obstétrico tenemos un carro de medicación, cuando lo controlamos faltaba medicación, yo le avisé a Fabiana de Soto, supervisora del centro obstétrico y dijo que después lo iba a reponer y puse que en los carros, en uno faltaba el 90% de la medicación y el otro el 60%. En partos no se utiliza la medicación de alto riesgo, alguien se la llevó pero no le dio importancia a lo que yo le dije”, agregó.

Enfermera relata que le impidieron hablar de los hechos

“Incluso hablé con Alejandro Escudero Salama, estaba presente Alicia Ariza, jefa de servicio, y cuando pregunté por qué seguía con licencia dijeron que me tenía que ir a mi casa, que no tenía que hablar con nadie del hospital, por eso me pregunté qué hubiese pasado si denunciaba en la policía”, dijo.

“No es nuevo que los bebés se mueren de ahora, sino incluso de antes de que yo ingrese. Si las madres se quedan calladas el hospital va a seguir siendo lo que es”, agregó la enfermera.

Brenda reiteró sus críticas al fiscal Raúl Garzón y dijo que “no está investigando la causa” sino que está haciendo foco en ella.

“Hay indicios que me llevan a pensar eso. Me investiga a mí, no investiga qué fue lo que pasó con el fallecimiento de los bebés. Antes de tener mis defensores actuales, tenía mi primer abogado, un día fui a Tribunales y me empezó a levantar el tono de voz”, remarcó sobre este tema.

Contó que en una visita que hizo el 29 de noviembre donde le mostró junto con sus defensores y las autoridades del penal el lugar donde estaba (la enfermería) y las condiciones que tenía, el funcionario judicial tuvo un “destrato” hacia su persona.

“Me dice que saliéramos de la sala donde estaba, le vuelvo a comentar y le dije que quería que me aloje en algún lugar para poder hacer actividades y gritando me dice que ‘esto no era Disney’, le dije que lo sabía, que no pedía ningún trato especial, simplemente poder realizar actividades”, contó.

“Le digo lo que dije recién, me levantó el tono de voz y me levanta el dedo índice y me dice que estoy detenida porque tenía indicios de que había matado a los bebés y que la causa se estaba atrasando culpa mía. Y cuando se estaba yendo enojado volvió de nuevo gritando y apuntándome con el dedo y me dijo que me prepare porque se venía la ampliación indagatoria de los otros bebés y fue así porque cuando fui a ser indagada me imputó por todos los bebés”, agregó.

Enfermera detenida desde agosto de 2022

La muerte de los recién nacidos se dio en extrañas circunstancias.

La enfermera fue detenida el 19 de agosto último y, en el transcurso de la instrucción de la causa, el fiscal la imputó por ‘tres hechos de homicidio calificado por aplicar método insidioso de suministrar potasio incompatible para la vida’, que sería la causa de los fallecimientos de los bebés nacidos sanos, que ocurrieron entre marzo y mayo de este año.

También está acusada por el mismo delito en grado de ‘tentativa’ sobre ocho bebés que habrían pasado por la misma practica y sobrevivieron, y corresponden a nacidos entre marzo y junio de este año.

