Borrachos roban y queman regalos de la TUMBA de un BEBÉ; la mamá está destrozada

Una mamá quedó desconsolada después de que los globos y regalos que dejó en la tumba de su bebé el día de Navidad fueran robados y luego encontrados quemados en un cementerio.

Marie Worton, de 42 años, de Stockton-on-Tees, tenía globos personalizados y colocó juguetes junto a la tumba de su pequeño como tributo, como lo ha hecho todas las mañanas de Navidad desde que él murió.

Pero al día siguiente recibió una llamada telefónica para decirle que sus regalos se habían ido, y en su lugar había latas de cerveza, botellas rotas y una botella de vodka en la tumba de su bebé.

Marie dice que los pesos de los globos fueron una de las cosas que se quemaron en un incendio el día de Navidad. Y dice que no es la primera vez que se sacan cosas de la tumba de su hijo Cameron.

Estos son algunos de los regalos que la mamá dejó en la tumba de su bebé

Con el corazón roto la mamá pidió que instalen cámaras

Se informó a La Verdad Noticias que, la madre está compartiendo su historia en un intento para que instalen cámaras de circuito cerrado de televisión en el Jardín de los Niños en el cementerio de Oxbridge en Stockton para que ninguna otra familia tenga que pasar por lo que ella, y así "la gente pueda descansar en paz".

En declaraciones a Mirror Online, Marie dijo: "No puedo entender, el día de Navidad, me rompe el corazón. No puedo creer lo bajo que podrían estar para prender fuego en un jardín de bebés el día de Navidad".

"La Navidad es bastante difícil sin tener que lidiar con esto".

El bebé de la mujer, Cameron Worton, murió trágicamente una hora después de su nacimiento el 28 de agosto de 2001. "Nunca estuvimos preparados para que muriera, cuando sucedió fue un tremendo susto".

Los regalos colocados en la tumba del bebé fueron quemados

"Tuve un funeral para él y fue enterrado. Pienso que ese es su pequeño lugar de descanso donde puedo ir. Pero durante los últimos seis meses, cada vez que pongo un rosario allí, simplemente se lo roban.

“Parece que cada vez que pongo algo religioso se va y no sé dónde. Solo quiero que descanse". Marie dice que lo que pasó esta Navidad fue la "gota que colmó el vaso" para ella.

"Le quitaron todos los globos a mi hijo de su tumba y dejaron latas de cerveza y rompieron botellas de vino. Subí la mañana de Navidad alrededor de las 9 en punto, como siempre hago. Puse globos (en su tumba) y flores que le encargué. Los globos también habían sido personalizados".

"También había un pequeño árbol de Navidad pequeño y dos adornos con una vela en el interior: un muñeco de nieve y un Papá Noel".

Pero al día siguiente, Marie dice que recibió una llamada telefónica de su esposo para decirle que había habido un incendio. Ella dijo que otro padre cuyo hijo está enterrado en el mismo cementerio lo alertó y lo limpió.

El bebé de la mujer murió apenas una hora después de nacer

"Todos los pesos de mis globos fueron encontrados en el fuego. Subí directamente al cementerio y ahí fue cuando me di cuenta de que las botellas estaban allí" dijo Marie.

La madre desconsolada dijo que está tratando de crear conciencia para que el consejo local pueda instalar CCTV.

Ella dijo: "Ninguna otra familia debe pasar por esto, necesitamos un circuito cerrado de televisión para que esto no suceda y la gente puede descansar en paz.".

Marie afirma que el Ayuntamiento de Stockton le ha dicho que no pueden instalar CCTV debido a "leyes de privacidad".

Mirror Online se ha puesto en contacto con el consejo para hacer comentarios. Una apelación policial emitida anteriormente por la policía de Cleveland y enviada al Mirror Online decía: "Una madre quedó desconsolada después de que los globos, peluches y regalos que dejó en la tumba de su hijo el día de Navidad fueran retirados y luego encontrados en un incendio en el cementerio .

