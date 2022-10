Boris Johnson se retiró de la batalla para Primer Ministro y Sunak lo reconoce

Boris Johnson se retiró luego de recapacitar que ya no despertaba el mismo entusiasmo entre los suyos, al igual que lo hizo hace tres años. Por ello, a última hora del domingo se retiraba de la batalla por el liderazgo del Partido Conservador, y renunciaba al sueño de regresar a Downing Street.

Es así que tras dejar la lucha liberó el camino para que Rishi Sunak pudiera ser nombrado primer ministro este mismo lunes, de acuerdo a las nuevas reglas de las primarias.

Boris Johnson dijo en un comunicado: “Simplemente, no sería lo correcto”, “No se puede gobernar de un modo eficaz si no tienes detrás de ti a un grupo parlamentario unido”, esto luego que comprobó que dos terceras partes de los 357 diputados conservadores rechazaban respaldarlo.

Boris Johnson deja contienda para Primer Ministro

Cuando Johnson deja la contienda, el exministro de Economía Rishi Sunak es nombrado Primer Ministro.

Como Boris Johnson se retira, la mayoría de las figuras relevantes del partido se inclinaban por el exministro de Economía Sunak, por lo que, como dio a conocer La Verdad Noticias, Rishi Sunak se convierte en nuevo primer ministro de Reino Unido.

Boris Johnson dijo: “Me atraía la idea de regresar, porque ya lideré a nuestro partido para lograr una victoria electoral enorme hace tres años, y creo que soy el más capacitado para evitar ahora unas nuevas elecciones”.

“Creo que puedo lograr una nueva victoria para los conservadores en 2024. Puedo confirmar que ya he logrado 102 avales, y podría presentar mañana [este lunes] mi candidatura”, aseguraba en un comunicado para salvar la cara y reservar opciones futuras.

Es así que Boris Johnson ha preferido jugar la baza de estadista, antes que la de provocar una guerra civil entre los tories que podría haber terminado de fracturar definitivamente al partido.

Por su parte, Rishi Sunat dijo en Twitter: “Boris Johnson culminó el Brexit, y desplegó la gran campaña de vacunación. Lideró al país durante algunos de los mayores retos a los que nos hemos enfrentado, y se enfrentó a Putin y a su guerra barbárica en Ucrania. Siempre se lo agradeceremos”.

Para finalizar y despedir a su considerado feroz rival dijo: “Aunque ha decidido no volver a presentarse para primer ministro, confío de verdad en que siga aportando a la vida pública tanto en casa como en el exterior”.

Boris Johnson aspiraba a ser líder el Partido Conservador

El domingo, oficialmente, Boris Johnson aspiraba a ser el nuevo líder del Partido Conservador.

El exministro anunció a primera hora del domingo oficialmente que aspiraba de nuevo a liderar el Partido Conservador, sumido en una profunda crisis después del breve y catastrófico mandato de Liz Truss en Downing Street.

Por su parte Sunak dijo: “La decisión que tomé hoy nuestro partido será la que determine que la próxima generación de británicos tenga más oportunidades que su predecesora”.

Agregó: “Por eso me presento para liderar el Partido Conservador y para ser el próximo primer ministro. Quiero enderezar la economía, unir al partido y cumplir con nuestros compromisos con el país”.

Pero Sunat lanzó un ataque directo al legado del ex primer ministro, al asegurar: “Traeré integridad, profesionalidad y responsabilidad en cada nivel del Gobierno que lidere, y trabajaré día y noche por cumplir con la tarea”.

Recordemos que Boris regresó el sábado en busca de ser primer ministro pero dividió a los conservadores, esto tras tomarse unas vacaciones caribeñas jaleado por sus hinchas para dar la batalla política.

Rishi Sunak Primer Ministro de Reino Unido

Rishi Sunak compitió contra Lizz Truss primeramente, y cuando Johnson se retiró le dejó el camino libre para ser Primer Ministro.

Rishi Sunak no sólo consolidó una imagen seria y eficaz con las medidas económicas que desplegó durante la pandemia. El exministro de Economía, que compitió contra Truss en la fase final de las primarias del pasado verano.

En aquel momento anticipó al mundo el desastre que supondrían las recetas de su rival, especialmente la rebaja de impuestos, en un momento tan delicado como el actual, con una inflación galopante y elevados tipos de interés.

Acertó en todo, y eso ha consolidado su reputación de candidato serio y fiable, en un momento de crisis existencial de los conservadores, por lo que las encuestas le dieron ventajas superiores a los 30 puntos porcentuales a la oposición laborista, y vaticinan el hundimiento de los tories.

Antes que se supiera el resultado final para Primer Ministro, Boris Johnson y Sunak se habrían reunido, pero ninguno de los dos bandos confirmaron el hecho y ahora Rishi Sunak ha sido nombrado como primer ministro.

