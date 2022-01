Boris Johnson pide disculpas por asistir a una fiesta durante el confinamiento

Dijo pensar que se trataba de una "reunión de trabajo"

El primer ministro británico, Boris Johnson tuvo que pasar el momento más penoso en su toda su carrera política luego de tener que pedir disculpas a todos sus compatriotas ante la Cámara de los Comunes la mañana de este miércoles 12 de enero.

El motivo es por demás bochornoso e indignante para algunos ya que la autoridad de Reino Unido tuvo que admitir que asistió a una fiesta clandestina en Downing Street el pasado 20 de mayo cuándo el país se encontraba en pleno confinamiento por la pandemia provocada por el Covid-19.

Recordemos que fue en días pasados que se dio a conocer una investigación que aquí en La Verdad Noticias te mostramos en donde "The Guardian" y "The Independent" confirmaban la asistencia de Boris a una fiesta pese al confinamiento y la grave situación sanitaria que vivía en ese momento el país que encabeza, por lo que ahora no tuvo más opción que aceptarlo.

"Quiero pedirles disculpas": Boris Johnson

Como te explicábamos al principio de la nota, fue en la Cámara de los Comunes que el primer ministro tuvo que pedir una disculpa pública frente a los parlamentarios, transmisión que además fue transmitida por televisión abierta e incluso por la cuenta oficial de Twitter de la "House of Commons".

Aquí Boris admitió que estuvo en la fiesta prohibida el pasado 20 de mayo y que asumía toda la responsabilidad por lo ocurrido, además dijo entender la ira de los ciudadanos y pidió que se espere a que se concluya la investigación interna de lo ocurrido.

Sin embargo muy a su estilo intentó darle vuelta al tema al decir lo siguiente: "Salió al jardín para agradecer al personal de trabajo durante esos meses y después de 25 minutos volví al despacho, ahora entiendo que debí ordenar a todos que volvieran adentro y buscar otro modo de darles las gracias", dijo Johnson reiterando que incluso pensó que se trataba de una reunión de trabajo.

Por supuesto que los parlamentarios no se quedaron conformes ni contentos con dichas respuestas, y fue el líder de la oposición laborista que dijo, "¿Cuál es su defensa?, ¿Qué no sabía que se trataba de una fiesta?, es tan ridícula que resulta ofensiva para los ciudadanos.

¿Cuál es la función del primer ministro?

Boris Johnson es el primer ministro debido a que desde 2019 es el líder del partido político que tiene la mayoría en el parlamento y sus funciones principales son las de coordinar la actividad del Gobierno, designar a los oficiales gubernamentales y conjuntamente con el Jefe de Estado tener la representación de Reino Unido ante el mundo.

Lamentablemente en las últimas fechas el ministro se ha vuelto el objeto de fuertes críticas por sus propias acciones ya que además de ser señalado de diversos errores en el Gobierno también se ha envuelto diversos escándalos, uno de los más recientes fue cuándo perdió su discurso y terminó hablando de Peppa Pig, la serie animada infantil que anda tenía que ver con su discurso gubernamental.

