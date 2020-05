Boris Johnson dice que la mala vista puede ser un síntoma de coronavirus

Boris Johnson ha declarado espontáneamente que la mala vista podría ser un síntoma de coronavirus Covid-19 en un intento por defender a su principal ayudante, Dominic Cummings.

El primer ministro dijo que es "muy muy plausible que la vista pueda ser un problema asociado con el coronavirus", y dijo a los periodistas que tiene que usar anteojos "por primera vez en años".

La Organización Mundial de la Salud no enumera los problemas de visión o vista entre los síntomas de Covid-19. La conjuntivitis, una inflamación del ojo, se encuentra entre los síntomas "menos comunes".

El consejo de NHS Inglaterra menciona solo los síntomas principales de fiebre, tos y pérdida del olfato. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos tampoco mencionan la mala visión o vista como un síntoma de coronavirus.

Al gobierno del Reino Unido le tomó meses reconocer que la pérdida de sabor u olfato era un síntoma de coronavirus, y los expertos dijeron que querían asegurarse de agregar cualquier síntoma nuevo a la lista oficial.

Polémica con Johnson y su ayudante

Sin embargo, Johnson hizo el nuevo reclamo después de que su principal asistente dijo que hizo un viaje de 30 millas para probar su vista mientras estaba encerrado.

Cummings admitió que condujo desde la casa de Durham donde se quedó hasta el cercano Castillo de Barnard el domingo de Pascua, a media hora en automóvil. El viaje ocurrió el 12 de abril, el cumpleaños número 45 de su esposa Mary. Afirmó que era el día 15 desde que la enfermedad golpeó, y que debía probar su vista antes de regresar a Londres por la A1.

Dijo que su visión había sido "un poco extraña", por lo que su esposa sugirió "conducir por el camino" para comprobarlo.

"Fue razonable y sensato hacer un viaje corto antes de embarcarse en un viaje de cinco horas", dijo.

La excusa de Cummings provocó burlas en las redes sociales, preguntas sobre por qué puso a su hijo de cuatro años en el asiento del pasajero si temía por su vista, y preguntas sobre por qué su esposa no conducía. Sin embargo, cuando se le preguntó si realmente esperaba que millones creyeran en la excusa, el Primer Ministro afirmó que era perfectamente razonable.

Le dijo a los periodistas: "En lo que respecta a la vista, creo que tengo que usar gafas por primera vez en años, creo que debido a los efectos de esta cosa". Agitando las gafas frente a la cámara, continuó: "Así que me inclino a pensar ... eso es muy plausible de que la vista pueda ser un problema asociado con el coronavirus".

¿Ayudante podría ser despedido por culpa del coronavirus?

Johnson no garantizó que Cummings evitará ser despedido en el futuro, pero insistió en que había seguido las reglas, a pesar de conducir 500 millas en el cierre.

El primer ministro dijo: "Por supuesto que no puedo dar ningún respaldo incondicional a nadie. La única forma de resolver este problema es si nos mantenemos alertas, seguimos las pautas, controlamos el virus y salvamos vidas".

Johnson confirmó que descubrió que su principal ayudante había conducido a Durham unos días después de que sucediera, pero se quejó de que "tenía mucho" con su propia enfermedad.

Él dijo: "Tengo que decirte en esa etapa en particular que tenía mucho en mi plato y realmente no me enfoqué en el asunto hasta que estas historias comenzaron a surgir en los últimos días.

“¿Me arrepiento de lo que pasó? Sí, por supuesto, lamento la confusión, la ira y el dolor que siente la gente.

"Este es un país que ha estado pasando por las dificultades y el sufrimiento más tremendos en el transcurso de las últimas 10 semanas y es por eso que realmente quería que la gente entendiera exactamente lo que había sucedido".