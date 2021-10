Bono cultural que España dará a la juventud no puede ser para corridas de toros

España está otorgando un bono cultural de 400 euros (uno 9 mil 500 pesos mexicanos), por parte del gobierno de izquierda para que los jóvenes de 18 años gasten en actividades culturales, a excepción de las corridas de toros.

El anuncio fue dado a conocer por el Ministerio de Cultura, algo que causó el enojo de los miembros de la derecha y al sector de la tauromaquia. Como sabrás, en dicho país los toros son patrimonio cultural, pero el tema ha generado varios debates en las redes sociales y en el gobierno de coalición de Pedro Sánchez.

Los toros "no estarán incluidos en el catálogo de este bono", confirmó el ministro de Cultura, el socialista, Miquel Iceta. Además, detalló que no "todos los elementos que nuestra legislación considera cultura van a estar bajo el amparo" de la ayuda. Como informamos en La Verdad Noticias, incluso la UNESCO no acepta como Patrimonio de la Humanidad las corridas de toros.

Tauromaquia forma parte de la cultura en España pese a polémica

Las corridas de toros son rechazadas por fomentar el maltrato animal/Foto: El Mundo

La tauromaquia, que es la disciplina que consiste en mantener una especie de contienda con un toro; es una actividad que se considera parte de la cultura en España, por gran parte de la población. Incluso en abril de 2015 se aprobó una ley por los conservadores, donde decía que se debía proteger este “patrimonio cultural”.

Ante esto, "el bono cultural joven debería incluir los toros", ya que "según reconoce la ley, la tauromaquia forma parte del patrimonio cultural de este país", escribió el Twitter la Fundación del Toro de Lidia, principal organización del sector.

"Los toros (son) cultura y por tanto deberían ser incorporados" en el bono, expresó el presidente regional de Andalucía (sur), la región más poblada del país, el conservador Juanma Moreno.

El objetivo del bono cultural en España

El presidente del Gobierno español anunció el bono para los jóvenes/Foto: La Información

El bono cultural en España será otorgado por el gobierno de Pedro Sánchez a todos la juventud que cumplan 18 años en 2022. El objetivo de este apoyo económico es destinado a “la compra de libros o para el consumo de cualquier tipo de actividad artística, escénica, como pueden ser el teatro, el cine, la danza, la música", explicó el político.

Cerca de medio millón de jóvenes podrían potencialmente verse beneficiados, ya que 454 mil 591 personas nacieron en España en 2004, según el Instituto Nacional de Estadística. Sin embargo, la juventud amante de la Tauromaquia en España no podrá emplear ese dinero para esta actividad.

