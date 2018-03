Bombero rescata a un perro que quedó atrapado en un lago helado

CANADA.- El jefe de bomberos de Swift Current, en Canadá, Denis Pilon, ha compartido en su perfil de Twitter el rescate de un perro que quedó atrapado en un lago helado. Su amo le soltó de la cadena y el animal se metió en el hielo, sin saber que éste podía ceder, según recoge la CBC. Uno de los bomberos se metió en el lago, atado con una cuerda, y se arrastró por la fina capa de hielo hasta que llegó donde estaba el animal justo en el momento en el que el hielo cedió y el perro cayó al agua. Por suerte, el bombero pudo cogerlo a tiempo y llevarlo a tierra. El jefe de bomberos ha pedido a los ciudadanos en su Twitter permanecer "alejados del hielo".

Stay Off the ICE!! Yesterday we conducted this pet rescue. The ice is not safe. STAY OFF pic.twitter.com/kFKNZiAjhz