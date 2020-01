Bombero a punto de morir por palomita atorada entre sus dientes

Un bombero estuvo a punto de perder la vida, luego comer palomitas durante la tarde películas, sin imaginar que un trozo atorado en sus dientes lo llevaría a un cirugía a corazón abierto de emergencia.

Los hechos ocurrieron en Londres, cuando el bombero identificado como Adam Martin, de 41 años de edad, detectó una palomita atascada entre sus dientes, por lo que intentó retirarlo.

MOMENTOS DE DESESPERACIÓN

El bombero mantuvo clavado el maíz en los dientes durante tres días por lo que usó la tapa de un bolígrafo, un palillo de dientes, un trozo de alambre e incluso un claro de metal para intentar retirarlo.

INFECCIÓN

La palomita salió de la boca del bombero, sin embargo, a los pocos días se empezó a sentir mal por lo que acudió al médico, donde le detectaron una infección en las encías que se extendió hasta el corazón.

Bombero a punto de morir por palomita atorada entre sus dientes

CIRUGÍA

Debido a su delicado estado de salud, el hombre fue sometido a una cirugía de emergencia, donde se le fue retirado un coágulo de sangre infectado en su pierna.

Asimismo, el hombre fue sometido a otras cirugía de más de siete horas, donde le reemplazaron una válvula en su corazón.

El bombero relató para un medio local los difíciles momentos que vivió antes de ser sometido a la cirugía a corazón abierto.

“Tenía la sensación (de que) había lo muy mal. Estaba durmiendo mucho y me sentí terrible… Tenía dolores y molestias en las piernas y simplemente no me sentía del todo bien”, detalló el bombero.

SEGUNDA OPORTUNIDAD

Los médicos informaron que el hombre contrajo la infección a causa del metal que se introdujo en la boca, el cual afectó en cuestión de horas su corazón.

Te puede interesar: Hombre fallece mientras preparaba palomitas

“La mayoría de las personas mueren cuando están a 350 en una escalda de infección y yo estaba a 340. La infección me había comido las válvulas del corazón por completo”, sostuvo el bombero, quien aseguró que ya no comerá palomitas.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana