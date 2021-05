Bombardeo israelí a Gaza es respaldado por el Gobierno del Reino Unido

El gobierno del Reino Unido ha dado su declaración más fuerte hasta ahora en apoyo del bombardeo israelí a Gaza, diciendo que el país tiene un "derecho legítimo a defenderse".

Hablando en la Cámara de los Comunes este miércoles 19 de mayo, el ministro de Medio Oriente, James Cleverly, hizo solo una breve mención de asegurarse de que "todas las acciones sean proporcionadas" y evitar víctimas civiles.

Enfocó la condena de los "actos de terrorismo de Hamas" y dijo que Israel estaba reaccionando a la provocación de Hamas, incluso se dio a conocer que Franja de Gaza se quedó sin luz tras los nuevos ataques.

"El Reino Unido condena inequívocamente el lanzamiento de cohetes contra Jerusalén y otros lugares dentro de Israel", dijo Cleverly.

"Condenamos enérgicamente estos actos de terrorismo de Hamas y otros grupos terroristas que deben poner fin de forma permanente a su incitación y lanzamiento de cohetes contra Israel” y añadió que no hay justificación para atacar a civiles.

"Israel tiene el derecho legítimo de autodefensa y de defender a sus ciudadanos de ataques”.

“Al hacerlo, es vital que todas las acciones sean proporcionadas, de acuerdo con el derecho internacional humanitario y hagan todo lo posible para evitar víctimas civiles".

Víctimas de bombardeo israelí a Gaza

Los ataques han matado a familias enteras en palestina

Al menos 217 personas, incluidos 63 niños, han muerto desde que se reanudaron los ataques aéreos de Israel hace una semana, con unos 1.500 palestinos también están heridos.

Anteriormente en La Verdad Noticias dimos a conocer que en un nuevo ataque en Gaza hubo 42 muertos.

Los cohetes disparados por el grupo militante Hamas, que también dirige el gobierno de Gaza, han matado a 12 personas en Israel, dos de las cuales eran niños.

La portavoz de asuntos exteriores de los liberales demócratas Layla Moran, de ascendencia británico-palestina expresó su sentir ante la situación:

"Mi corazón estaba roto antes, está hecho añicos ahora. Necesitamos un alto el fuego y el Reino Unido no debería haber dejado que Francia sea el principal patrocinador de una resolución de la ONU que lo pide. Este gobierno está eludiendo su responsabilidad histórica y es hora de aumentar."

El parlamentario laborista Richard Burgon agregó:

"¿Cuántos niños palestinos tienen que ser asesinados, cuántas casas palestinas más tienen que ser reducidas a escombros, cuántas escuelas y hospitales palestinos más tienen que ser bombardeados antes de que el gobierno británico tome las medidas necesarias para forzar finalmente que el gobierno israelí detenga su guerra contra el pueblo palestino?".

En respuesta, Cleverly expuso lo que dijo que era la "secuencia" del último conflicto, afirmando que Burgeon debería entender que "las acciones de Israel fueron en respuesta a ataques indiscriminados con cohetes de una organización terrorista reconocida internacionalmente".

Conflicto entre Israel y palestina

El conflicto inició hace algunas semanas con un ataque a Jerusalén

Sin embargo, los ataques con cohetes comenzaron después de que las fuerzas de seguridad israelíes atacaran a los fieles en la mezquita de al-Aqsa en Jerusalén. Eso siguió a las protestas de los palestinos por el desalojo de familias palestinas de la Jerusalén Oriental ocupada.

En su propia contribución, el ex líder laborista Jeremy Corbyn cuestionó la naturaleza de "la relación militar de Gran Bretaña con Israel".

"¿Puede decirle a la Cámara si se han utilizado armas vendidas por Gran Bretaña o municiones vendidas por Gran Bretaña a Israel para bombardear lugares en Gaza?”.

“¿Algún equipo de drones suministrado o comprado por Gran Bretaña se ha utilizado como método de vigilancia en Cisjordania o Gaza que ha sido seguida por la destrucción de vidas civiles y la muerte de muchas personas? " él dijo.

El ministro de Relaciones Exteriores, Sr. Cleverly, respondió: "El Reino Unido tiene un sólido régimen de licencias de exportación de armas y todas las licencias de exportación se evalúan de acuerdo con él".

Las cifras oficiales recopiladas por Campaign Against the Arms Trade muestran que desde que el gobierno conservador fue elegido en mayo de 2015, el Reino Unido ha otorgado licencias por valor de 400 millones de libras esterlinas en armas a las fuerzas israelíes, incluidos aviones, bombas, vehículos blindados y municiones.

Los bombardeos israelíes a Gaza parecen no tener fin pese a que países de todo el mundo han pedido un alto al fuego.

