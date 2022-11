Bolsonaro pide a sus simpatizantes que retiren bloqueos por su derrota

El presidente saliente de Brasil, Jair Bolsonaro, hizo un llamado a sus simpatizantes para que retiren los bloqueos carreteros que instalaron desde que se dieron a conocer los resultados de las pasadas elecciones en dicho país, que no favorecieron al mandatario que aspiraba a la reelección.

Bolsonaro señaló que comprende la tristeza de sus simpatizantes tras la derrota electoral que sufrieron el pasado domingo, en la segunda vuelta de las elecciones en Brasil, pero recalcó que estos bloqueos carreteros son ilegales, por lo que pidió que los retiren de forma pacífica.

Como se ha informado en La Verdad Noticias, apenas el pasado martes, Jair Bolsonaro rompió el silencio tras perder en las urnas frente a Lula da Silva. El mandatario saliente no reconoció directamente su derrota pero garantizó que cumplirá con la Constitución de Brasil en la transición del poder.

Bolsonaro no fue reelecto

- Presidente Jair Bolsonaro pede a manifestantes que desobstruam as rodovias: pic.twitter.com/ztRXh3IQWu — Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) November 2, 2022

Como se sabe, Bolsonaro obtuvo un 49.6 por ciento de las votaciones, frente al 50.9 por ciento que obtuvo Lula da Silva, quien fue electo como nuevo presidente de Brasil. En su discurso posterior, el político de derecha señaló que siempre se le consideró como un antidemócrata pero nunca recurrió a la censura.

El proceso de transición política debe comenzar pronto, pues Lula da Silva tomará posesión como presidente de Brasil el próximo 1 de enero del 2023. Este es el tercer mandato que tendrá el político de izquierda y ex dirigente sindical.

Por su parte, Bolsonaro había señalado que se retiraría de la política si los resultados de las pasadas elecciones no le favorecían, pero no se ha vuelto a pronunciar al respecto. Existía temor sobre una posible impugnación por parte del aún presidente de Brasil, pero al parecer esto no ocurrirá.

Jair Bolsonaro y Lula da Silva

Latinoamérica sueña y, soñando unida, hace realidad esos sueños ♥️ pic.twitter.com/Nj3ue7ngum — Alberto Fernández (@alferdez) November 1, 2022

Jair Bolsonaro y Lula da Silva fueron los protagonistas de una de las elecciones más polarizadas y cerradas en la historia moderna de Brasil. En estos comicios también se hizo presente la violencia por enfrentamientos entre simpatizantes de ambos políticos.

