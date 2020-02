Bolsonaro no repatriará a brasileños en China: “no vamos a buscar a nadie”

Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, se negó a repatriar a los brasileños que se encuentran en la provincia china de Hubei, foco de la epidemia del coronavirus, justificándose en que los costos del viaje son muy altos,

“Si no está todo listo en Brasil no vamos a buscar a nadie, si depende del presidente no vamos a buscar a nadie”, afirmó Bolsonaro, y agregó que un vuelo de esos “cuesta caro”.

El mandatario brasileño aseguró que enviar un avión de esas características costaría más de 500.000 dólares.

“Puede ser (un costo) pequeño para el tamaño del presupuesto brasileño, pero depende de la aprobación del Parlamento, ahí depende de ellos”, refirió, relegando la decisión al Congreso Nacional.

No repatriarán a brasileños

El ministro de Salud, Luis Henrique Mandetta, manifestó su inconformidad ante las declaraciones del presidente, y señaló que sería necesario realizar escalas para retirar a los ciudadanos brasileños de China. “No tenemos vuelo directo, sales de China y haces conexión en París o Frankfurt”, dijo.

Por su parte, la Cancillería alegó que una eventual evacuación de los ciudadanos brasileños demandaría la autorización de China y debe apegarse a reglamentos internacionales sobre cuarentena. Brasil se encuentra investigando 12 casos sospechosos de coronavirus, pero hasta el momento no se ha confirmado ninguno.

El número de muertes en China por el nuevo coronavirus aumentó a 258, al confirmar las autoridades de la provincia Hubei (la más afectada) sobre 45 nuevas víctimas fatales en las últimas 24 horas.

En su balance diario, la comisión de salud de la provincia confirmó que el contagio en la provincia de Hubei continúa creciendo, con mil 347 nuevos casos. Todo el país registra más de 11 mil infectados. La mayoría de las muertes se han registrado en aquella la provincia al centro de China cuya capital es Wuhan, epicentro de la epidemia.

Te puede interesar: Japón evacua 149 connacionales de Wuhan por coronavirus; van por el cuarto vuelo

Diversos países, como Alemania, Reino Unido, España y Estados Unidos y Corea han tomado la decisión de evacuar a cientos de sus nacionales en Wuhan. Un vuelo con más de 300 ciudadanos de la India partió durante las primeras horas del sábado 1 de febrero hacia Nueva Delhi.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana.