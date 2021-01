Bolsonaro gasta 3 millones de dólares en leche condensada, su postre favorito

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, lanzó un ataque de blasfemias contra los medios de comunicación después de que los informes de que su administración gastó 3 millones de dólares en latas de leche condensada en 2020 provocaron indignación y burlas.

Las compras desencadenaron un debate sobre las prioridades de gasto semanas después de que se negara a extender un programa de asistencia social pandémica.

Bolsonaro emitió improperios e insultos contra periodistas mientras se dirigía a decenas de simpatizantes en un restaurante de Brasilia, y agregó que las 2,5 millones de latas de leche condensada, uno de sus postres favoritos, alimentarán a más de 370 mil miembros de las fuerzas armadas, entre otros.

"¡Esto (las latas de leche condensada) es para levantarte el trasero, tú en la prensa!" Bolsonaro dijo en un video publicado en múltiples canales de redes sociales, mientras sus partidarios y ministros lo animaban.

“Estas frívolas acusaciones no nos llevan a ninguna parte. Y si me acusan de esto es porque no tienen nada más de qué acusarme".