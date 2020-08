Bolsonaro dice que tiene "moho" en los pulmones mientras su esposa da positivo al COVID-19

Bolsonaro moho covid esposa

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo el jueves que se sentía débil y podría haberse afectado el pulmón durante su aislamiento tras contagiarse del COVID-19.

En su primer video en vivo en Facebook desde que se recuperó, dijo: "Acabo de hacerme un examen de sangre. Ayer me sentí un poco débil. También encontraron un poco de infección".

- A primeira escola Cívico-Militar do Brasil.

- Bagé/Rio Grande do Sul. pic.twitter.com/r860rOS2Ej — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 2, 2020

Agregó: "Estoy tomando antibióticos ahora. Deben haber sido esos 20 días dentro de la casa. He atrapado moho en mis pulmones".

El presidente pasó casi 20 días en semi-aislamiento, luego de dar positivo por el virus el 7 de julio. Fue el 25 de julio cuando anunció a través de Twitter que había dado negativo.

Esposa de Bolsonaro da positivo al COVID-19

Su esposa, Michelle Bolsonaro, también dio positivo por coronavirus, según un comunicado de la oficina de prensa del presidente.

La primera dama que fue vista por última vez en público el miércoles por la tarde cuando asistió a un evento oficial en Brasilia con su esposo, "goza de buena salud y seguirá todos los protocolos establecidos", dijo el documento.

"La primera dama está siendo acompañada por el equipo médico de la Presidencia de la República", agrega el comunicado.

En su discurso del jueves, el Presidente también agradeció a Dios y la hidroxicloroquina por su salud.

La esposa del presidente de Brasil ha dado positivo al coronavirus

"Me estoy curado de Covid. Tengo anticuerpos, no tengo problemas. En mi caso particular, primero le doy gracias a Dios y, en segundo lugar, el medicamento recetado por el médico presidencial: la hidroxicloroquina", dijo Bolsonaro.

"Al día siguiente, ya estaba bien. Si fue una coincidencia o no, no lo sé. Pero funciona", agregó el presidente.

Numerosos estudios han demostrado que el medicamento, también promocionado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no es efectivo contra el virus e incluso puede ser dañino.

Brasil solo es superado por Estados Unidos en número de infecciones y muertes por coronavirus. Pero Bolsonaro ha minimizado el virus durante meses, y a menudo aparece en público y en manifestaciones sin una máscara facial, incluso abrazando a sus seguidores.

- Obrigado meu Nordeste.

- Deus nos dará forças para atender esses, quer por muitas vezes, nos pedem apenas um pouco de água. pic.twitter.com/SopdwbZhTT — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 2, 2020

El presidente hizo una aparición a caballo el jueves durante una visita al estado de Piaui, donde fue recibido por simpatizantes, algunos de los cuales no llevaban máscaras.

En un video publicado en la página oficial de Facebook de Bolsonaro, el presidente es visto en un caballo, entregado a él cuando llegó al aeropuerto de Sao Raimundo Notato. Inicialmente usó una máscara, pero se la quitó mientras celebraba con sus seguidores.

La visita tenía por objeto mejorar las relaciones políticas de Bolsonaro con las autoridades regionales e inaugurar un sistema de agua en Campo Alegre de Lourdes, un pequeño pueblo en el estado nororiental de Bahía, una región conocida por las graves sequías.