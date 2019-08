Existen PRUEBAS de que las ONG provocaron incendio en el Amazonas

Bolsonaro TIENE PRUEBAS de que las ONG provocaron incendio en el amazonas

El polémico presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, insistió en que tiene pruebas que revelan que las ONG provocaron los incendios en el Amazonas que se han mantenido 17 días; esta no es la primera vez que el mandatario brasileño dice algo en contra de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

“Son los indios, ¿quieres que culpe a los indios? ¿Vas a escribirles a los indios mañana? ¿Quieres que culpe a los marcianos? Puede ser un agricultor, pero la mayor sospecha proviene de las ONG”, recalcó Bolsonaro.

El presidente y líder del Partido Social Libras (PSL) afirmó que le ha retirado la asignación de fondos a las ONG y que este “problemita” habría causado los resquemores.

“Esas personas (las Organizaciones No Gubernamentales) están sintiendo la falta de dinero”, afirmó el presidente de Brasil.

Hace unos días, Bolsonaro afirmó que se tenia que hacer todo lo posible para que no aumente el incendio en el Amazonas, tras declarar en “bienestar” del medio ambiente, el mandatario arremetió en contra de las ONGs.

“El 40 por ciento iba para las ONGs. Ya no tienen más. De modo que esas personas están sintiendo la falta de dinero”, declaró Bolsonaro.

A pesar de que el presidente de Brasil no tiene pruebas contundentes de que las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) sean las culpables del incendio en el Amazonas, Bolsonaro no se ha “cansado” de repetir estas declaraciones.

Recordemos que Brasil se encuentra en una crisis ambiental por las nuevas medidas del presidente Jair Bolsonaro; expertos y organizaciones ambientalistas afirman que el incendio en el Amazonas se debe a la deforestación combinada con el “tiempo seco, el viento y el calor”.