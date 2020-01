Bolivia investigará a 592 exfuncionarios de Evo Morales por corrupción

El gobierno interino de Bolivia, al mando de Jeanine Áñez, anunció que investigará por actos de corrupción a 592 ex funcionarios de la administración del ex presidente Evo Morales.

A través de una conferencia de prensa, las autoridades informaron que dichos ex funcionarios ostentaban cargos de confianza, aunque no especificaron si comprende todo el periodo que Evo estuvo en el poder, de 2006 a 2019 o uno en específico.

Si bien no especificaron todos los nombres de los involucrados en las investigaciones, las autoridades adelantaron que entre los ex funcionarios se encuentran el ex vicepresidente, Álvaro García Linera; el antiguo ministro, Juan Ramón Quintana, además del propio Evo Morales.

Resultados de las investigaciones por corrupción

Los resultados de la investigación se publicarán en aproximadamente tres meses y en caso de que sea necesario también se buscará información sobre las cuentas y bienes de los familiares de quienes estaban en el gobierno.

De ser encontrados bienes que no coincidan con los ingresos estipulados, enfrentarán procesos penales y se les serán confiscados tanto muebles como inmuebles, inclusive si se trata de activos en el extranjero.

Esta mañana el gobierno de Bolivia anunció, a través del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, la detención de quien supuestamente ejercía labores de asistencia al exministro Quintana.

El gobierno interino mostró a la prensa que encontró al menos 100 mil dólares entre su equipaje mientras intentaba tomar un vuelo a Argentina desde el aeropuerto de El Alto.

Con información de Notimex

