Bolivia instruye a la INTERPOL con sello rojo para capturar a Evo Morales

BOLIVIA ACTIVA SELLO ROJO PARA MORALES

Este 8 de enero, el Ministro del gobierno facto de Bolivia, Arturo Murillo, dio a conocer que, ya ha informado a la Policía Internacional (Interpol), para que, active el sello rojo y proceda a la detención del exmandatario boliviano, Evo Morales, pues, según lo informaron, Morales, participará a finales de enero del 2020 en el Foro Latinoamericano de Derechos Humanos, que se llevará a cabo en Chile.

Así, lo expresó, Arturo Murillo: “Hemos dado orden en la Interpol para la activación de la orden de aprehensión internacional; don Evo Morales tiene cuentas pendientes en este país por terrorismo y sedición, por eso es que lo estamos esperando”.

ARTURO MURILLO MUESTRA ESPOSAS PARA MORALES

Durante la conferencia de prensa que, Arturo Murillo, preparó, para anunciar su reciente acción, mostró unas esposas, indicando: “Aquí lo estamos esperando, que venga a Bolivia, acá están las esposas para llevarlo a (la cárcel) Chonchocoro”.

Arturo Murillo, Ministro de Gobierno de Bolivia

FISCALÍA DE BOLIVIA DESCARTA SELLO ROJO

Las declaraciones de Arturo Murillo, no coinciden con lo declarado por el fiscal Lanchipa, quien, indicó que, desconoce completamente las acciones del ministro, pues, hasta, donde él estaba informado, se había solicitado activar el sello azul.

Al respecto, Lanchipa, expresó: “Nosotros no hemos activado el sello rojo para el señor Evo Morales. Nosotros no conocemos la situación de esta notificación roja de Interpol, reitero nosotros no hemos activado como Ministerio Público esta situación”.

EVO MORALES DESMIENTE VIAJE A CHILE

En el expresidente de Bolivia, desmintió las afirmaciones de Arturo Murillo por medio de su cuenta de Twitter, pues, publicó: “No tengo invitación oficial ni información sobre un evento de Derechos Humanos en #Chile. Antes cuando era dirigente, los racistas me declaraban persona no grata, ahora como Presidente indígena, piden mi detención”.

No tengo invitación oficial ni información sobre un evento de Derechos Humanos en #Chile. Antes cuando era dirigente, los racistas me declaraban persona no grata, ahora como Presidente indígena, piden mi detención. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) January 8, 2020

Con información de: EL DEBER y La Prensa

